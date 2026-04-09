Пентагон вызвал представителей Ватикана из-за заявлений Папы, выступившего против военной агрессии: всплыли подробности

Между Соединенными Штатами и Ватиканом обострились отношения на фоне заявлений Папы Римского Льва XIV против военной агрессии. В Пентагоне вызвали высокопоставленного дипломата Святого Престола для разговора после критических высказываний понтифика.

Напряжение между сторонами нарастало в течение нескольких месяцев и достигло пика в начале года. Об этом пишет The Free Press со ссылкой на анонимные комментарии представителей Ватикана.

По информации издания, кульминацией конфликта стала встреча в январе, когда представители Министерства обороны США вызвали в Пентагон кардинала Кристофа Пьера – личного посланника Папы Римского в США.

В Ватикане этот разговор описали как "жесткую лекцию", во время которой американская сторона подчеркивала свою военную мощь и давала понять, что ожидает от Церкви более лояльной позиции.

Причиной обострения стали заявления Папы Льва XIV, сделанные во время Страстной недели и на Пасху. Понтифик призвал мировых лидеров отказаться от войны, сложить оружие и избрать путь мира, а также раскритиковал стремление к доминированию и "империалистическую оккупацию мира".

В Пентагоне эти высказывания восприняли как косвенную критику политики администрации президента Дональда Трампа. В частности, возмущение вызвал тезис Папы о том, что современная дипломатия все больше базируется на силе, а не на диалоге и поиске компромиссов.

После встречи напряжение только усилилось. По данным источников, Папа Римский, имеющий американское происхождение, отказался от приглашения принять участие в мероприятиях к 250-летию независимости США.

Вместо этого он планирует посетить итальянский остров Лампедуза, который стал одним из ключевых пунктов прибытия мигрантов в Европу. Такой шаг рассматривается как символический жест, подчеркивающий его позицию по гуманитарным вопросам.

Более того, по словам представителей Ватикана, Папа Лев XIV не планирует визитов в США до тех пор, пока Дональд Трамп остается на посту президента.

Эксперты отмечают, что Святой Престол остается одним из немногих глобальных институтов с высоким моральным авторитетом. Именно поэтому позиция Ватикана имеет значение для международной политики, а ее поддержка или критика может влиять на восприятие действий мировых держав.

Как сообщал OBOZ.UA, Пасхальное послание Папы Римского Льва XIV, которое прозвучало 5 апреля на площади Святого Петра в Ватикане, было посвящено призыву к миру. Лидер Католической церкви объявил следующую субботу, 11 апреля, днем молитвы за мир.

