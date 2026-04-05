'Позволим Христу удивить нас': Папа Римский во время Пасхального послания призвал к миру

Пасхальное послание Папы Римского Льва XIV, которое прозвучало 5 апреля на площади Святого Петра в Ватикане, было посвящено призыву к миру. Лидер Католической церкви объявил следующую субботу, 11 апреля, днем молитвы за мир.

Текст речи опубликовал портал Vatican News. Пресс-служба Святого престола также поделилась видео праздничной мессы в YouTube.

О чем говорил Папа

Лев XIV сначала рассказал о воскресении Иисуса Христа, отметив, что тот "победил силой любви, которая прощает и спасает".

"Сила, которой Христос воскрес, является полностью ненасильственной. Она подобна силе пшеничного зерна, которое, сгнив в земле, растет, пробивается сквозь комья почвы, прорастает, становится золотым колосом. Она еще больше похожа на силу человеческого сердца, которое, раненное несправедливостью, отвергает инстинкт мести и, полное сожаления, молится за того, кто его обидел", – сказал понтифик.

По его словам, "это и есть настоящая сила, которая приносит мир человечеству". Она проявляется в уважительных отношениях на всех уровнях: между людьми, семьями, социальными группами, народами. И она имеет целью "общее благо, а не отдельные интересы".

"В свете Пасхи давайте позволим Христу удивить нас! Позволим Его безграничной любви к нам изменить наши сердца! Пусть те, кто держит в руках оружие, сложат его! Пусть те, кто имеет власть разжигать войны, выберут мир! Мир, добытый не силой, а диалогом! Не с желанием господствовать над другим, а встретиться с ним!" – призвал Папа Римский.

Он признал, что люди привыкают к насилию, становятся равнодушными к смертям, к "последствиям ненависти и разделений", в том числе и к "экономическим и социальным, которые мы все чувствуем":

"Наблюдается все более выразительная "глобализация равнодушия", если воспользоваться выражением, близким Папе Франциску, который год назад из этой лоджии обратился к миру со своими последними словами, напоминая нам: "Как же много стремления смерти видим ежедневно в многочисленных конфликтах, которые касаются разных уголков мира!"

Религиозный лидер считает, что Христос прошел через смерть, чтобы подарить человечеству жизнь и мир. "Мир оставляю вам, Мой мир даю вам; не так, как мир дает, даю вам его", – процитировал Папа Евангелие от Иоанна (14, 27).

"Мир, который Иисус нам дает, – это не тот, что ограничивается только тем, чтобы заставить замолчать оружие, а тот, что касается и меняет сердце каждого из нас!" – заявил Лев XIV и призвал "донести до всех крик мира, который вырывается из сердца".

"Поэтому я приглашаю всех объединиться со мной в молитвенном бдении за мир, которое мы проведем здесь, в базилике Святого Петра, в следующую субботу, 11 апреля", – сообщил он.

"В этот праздничный день отбросим любую волю к спору, господству и могуществу, и будем умолять Господа, чтобы Он даровал свой мир миру, опустошенному войнами и обозначенному ненавистью и равнодушием, которые заставляют нас чувствовать себя беспомощными перед злом. Вверяем Господу все сердца, которые страдают и ожидают настоящего мира, который только Он может дать. Доверимся Ему и откроем Ему наши сердца! Только Он делает новыми все вещи (Откровение 21,5)", – таким призывом понтифик закончил обращение к верующим.

Как писал OBOZ.UA, в 2026 году 5 апреля Пасху празднуют христиане западной традиции – прежде всего римо-католики, а также большинство протестантских церквей, которые определяют эту дату по григорианскому календарю. В православной традиции в 2026 году Пасха будет 12 апреля.

