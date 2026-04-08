Пекин 'зачистил' по истории фамилию главного конструктора китайского истребителя пятого поколения J-20: что произошло

В Китае фактически "удалили" личность главного конструктора истребителя пятого поколения Chengdu J-20 Яна Вея. Упоминания о мужчине исчезло из всех официальных источников.

Профиль 62-летнего академика был полностью удален с сайта Китайской академии наук в середине марта 2026 года. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Разные версии исчезновения

Аналитики обращают внимание, что исчезновение данных о человеке такого масштаба в Китае редко бывает случайным техническим сбоем и обычно сигнализирует о серьезных политических или юридических проблемах.

Среди аналитиков обсуждаются различные версии падения одного из главных представителей китайского авиапрома. Речь может идти о коррупции в закупках. Следствие может проверять финансовые махинации при разработке узлов для J-20 или использование государственных ресурсов в частных интересах. По некоторым данным, аудит выявил связи конструктора с фирмами-посредниками.

Несмотря на внешнюю мощь, проект J-20 постоянно сталкивается с критикой. Главные претензии касаются двигателей WS-15, которые годами доводились до ума, и характеристик малозаметности. Существуют предположения, что "стелс-характеристики" J-20 оказались значительно ниже заявленных, что вызвало ярость в руководстве страны после получения данных о реальных возможностях самолета.

Для специалиста уровня Ян Вэя также существует риск обвинений в ненадлежащем хранении государственной тайны или шпионаже, особенно учитывая международные связи авиационных корпораций.

Молчание Пекина

Официальные представители Китайской академии наук и корпорации AVIC не предоставили комментариев по поводу удаления профиля Ян Вэя. В китайских социальных сетях обсуждение темы жестко цензурируется, а любые упоминания о "проблемах" J-20 оперативно удаляются.

Ситуация с Ян Вэем подчеркивает опасную реальность для китайской технократической элиты: даже создание самого передового оружия в истории страны не дает иммунитета от политических чисток. Если информация о падении Ян Вэя подтвердится официально, это станет самым серьезным ударом по репутации китайского авиастроения за последние десятилетия.

Для Запада же это сигнал о том, что внутри "проекта J-20" могут скрываться системные проблемы, о которых Пекин предпочитает молчать, "стирая" тех, кто стоял у истоков создания самолета.

Кто такой Ян Вэй

Ян Вэй считается легендой китайской авиации. Его карьера – это история стремительного взлета, который шел параллельно с амбициями Китая стать мировой сверхдержавой. Начав работу в Чэндуской авиастроительной корпорации в середине 80-х, он уже в 38 лет возглавил институт, занимающийся проектированием боевых самолетов.

Под его руководством были созданы J-10 (Vigorous Dragon): первый по-настоящему современный китайский истребитель четвертого поколения, FC-1 (JF-17 Thunder): экспортный бестселлер, разработанный совместно с Пакистаном, а также J-20 – тяжелый истребитель-невидимка, призванный бросить вызов американским F-22 и F-35.

За свои заслуги Ян Вэй занимал пост вице-президента государственной корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China) и был избран академиком CAS. Однако теперь его имя фактически стерто, а биография недоступна.

