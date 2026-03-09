Ядерная 'невидимка': США обвинили Китай в проведении тайных испытаний

США обвинили Китай в проведении скрытых ядерных испытаний на своем полигоне. Американские чиновники заявили, что зафиксировали подземный взрыв малой мощности на китайском полигоне Лобнор 22 июня 2020 года.

Видео дня

Об этом заявили Washington Post представители администрации США и американских разведывательных структур во время публичных выступлений и заявлений по контролю над вооружениями. По словам чиновников, в частности представителя Государственного департамента Кристофера Еу, данные сейсмических станций свидетельствуют о взрыве.

"Вероятный взрыв произошел неподалеку ядерного полигона Лобнор", – сказал он, добавив, что сейсмические графики демонстрируют признаки взрыва с образованием энергии.

Что заявили в США

В 2020 году президент США Дональд Трамп поручил правительству рассмотреть возможность возобновления ядерных испытаний. Он заявил, что Соединенные Штаты должны действовать "на равных условиях" с Китаем и Россией. Это заявление вызвало широкую дискуссию среди политиков и экспертов.

Вскоре после этого председатель Комитета Сената США по разведке Том Коттон сообщил, что Центральное разведывательное управление оценивает действия России и Китая как проведение так называемых "суперкритических" испытаний ядерного оружия. Такие испытания предусматривают взрыв с выделением энергии, хотя и значительно меньшей мощности, чем в традиционных ядерных тестах.

А уже 6 февраля подсекретарь Госдепартамента США по контролю над вооружениями Томас Динанно во время выступления в Женеве заявил, что Китай проводил ядерные взрывные испытания с мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. По его словам, китайские военные пытались скрыть такие тесты.

Данные мониторинга

17 февраля помощник госсекретаря США Кристофер Еу сообщил детали одного из возможных испытаний. По его словам, взрыв произошел 22 июня 2020 года в 9:18 по всемирному координированному времени.

Сейсмическая станция зафиксировала толчок магнитудой 2,75. Чиновник заявил, что по характеру графиков можно предположить наличие взрыва, который создал энергию.

В тот же день исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщил, что международная система мониторинга зафиксировала два очень слабых сейсмических сигнала с интервалом в 12 секунд. При этом организация уточнила, что не может определять ядерные взрывы мощностью менее 500 тонн в тротиловом эквиваленте.

В заявлении указано, что зафиксированные события были значительно слабее этого уровня.

По оценкам американской стороны, Китай мог использовать специальный метод так называемого "декуплинга". Речь идет о проведении взрыва в подземной камере, которая уменьшает сейсмические сигналы и затрудняет их обнаружение.

Китай отрицает обвинения в проведении таких испытаний. Однако, по словам американских чиновников, Пекин не пригласил международных наблюдателей для проверки ситуации на полигоне Лобнор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Исфахане находится крупнейший ядерный исследовательский комплекс Ирана, на котором работали тысячи ученых-ядерщиков. Там расположены три китайских исследовательских реактора и авиабаза, а также заводы по производству беспилотников.

Согласно разведывательной информации, которой располагают США и Израиль, основные запасы иранских ядерных материалов сосредоточены именно в подземных комплексах под Исфаханом. Другая их часть распределена между укрепленными хранилищами в Фордо и Натанзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!