'Пекин не спешит': дипломат объяснил позицию Китая по войне в Украине

Китай пока что не демонстрирует готовности к активной роли в урегулировании войны России против Украины и действует осторожно, исходя из собственных стратегических интересов. Пекин, вероятно, будет занимать выжидательную позицию и вмешается только при наличии четкой выгоды.

Видео дня

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, глава направления исследований в сфере международной политики "Фундация Пилипа Орлика" Владимир Ельченко в интервью OBOZ.UA. Он объяснил, какова сейчас позиция Китая относительно войны в Украине, заинтересован ли он в ее завершении и на каких условиях и принципах.

По словам Ельченко, Китай традиционно придерживается долгосрочного принципа – не спешить и не втягиваться в конфликты, где риски могут превышать потенциальные выгоды. Хотя война в определенной степени влияет на экономические интересы Пекина, это не стимулирует его к активному вмешательству.

"Я не думаю, что нам стоит ожидать от Китая какой-то активной политики в нашем вопросе. Китай действует по своим долгосрочным принципам: не спешить и не втягиваться там, где риски превышают выгоду. Да, экономически он ограниченно, но все же страдает от войны – обрываются торговые связи с Восточной Европой", – отметил дипломат.

Ельченко напомнил, что ранее Китай рассматривал Украину как важную часть инфраструктурных маршрутов условного "шелкового пути" и был заинтересован в сотрудничестве, в частности в сфере аграрной продукции. В период президентства Виктора Януковича даже заключались масштабные договоренности по поставкам зерна и кредитованию, однако эти проекты фактически не были реализованы. Впоследствии интерес Пекина к большому сотрудничеству с Украиной заметно уменьшился.

"Интерес к масштабному сотрудничеству заметно остыл. Даже во времена Петра Порошенко, несмотря на официальные визиты президента в Пекин, все ограничилось словами. Идеологически Китай не слишком комфортно чувствует себя с политической системой Украины – не из-за войны, а из-за самого формата нашей демократической турбулентности", – объяснил Ельченко.

Отдельным фактором, повлиявшим на отношения, дипломат назвал историю вокруг предприятия "Мотор Сич", когда китайские инвесторы пытались получить контрольный пакет акций, но процесс сопровождался международным скандалом и вмешательством США.

"В итоге никто ничего не получил, а скандал остался. Добавьте дипломатические провалы – отсутствие посла после смерти Сергея Камышева, затягивание с новыми назначениями. Все это создало ощущение, что китайское направление у нас постоянно отодвигают на второй план. Поэтому неудивительно, что Китай не проявляет большого энтузиазма", – объяснил чрезвычайный и полномочный посол Украины.

Комментируя так называемый мирный план Китая, Ельченко отметил, что документ содержал общие формулировки без конкретных механизмов реализации, поэтому не получил поддержки Украины и ее союзников. После этого тема фактически исчезла из международной повестки дня.

По мнению дипломата, Китай не заинтересован ни в полном поражении России, ни в масштабной дестабилизации, но одновременно может быть заинтересован в определенном ослаблении Москвы и отвлечении внимания Запада от Азиатского региона. Поэтому Пекин, вероятно, продолжит наблюдать за развитием событий и будет действовать только тогда, когда появится возможность получить какую-то конкретную выгоду.

"Пекин не спешит, он будет ждать, как будут развиваться события, и вмешается только тогда, когда появится шанс получить конкретный политический или экономический результат", – подчеркнул Ельченко.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Китай усилить давление на Россию, чтобы она закончила войну в Украине. По мнению главы федерального правительства, сигналы от лидера КНР Си Цзиньпиня в Кремле не смогут проигнорировать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!