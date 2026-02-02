Партия Орбана уступает оппозиционной 'Тисе' в рейтингах накануне выборов: результаты опроса

Накануне парламентских выборов в Венгрии, правоцентристская оппозиционная партия "Тиса" опережает правящую партию премьер-министра Виктора Орбана "Фидес". Разрыв между ними составляет 8%.

Reuters, ссылаясь на результаты опросов, отмечает, что 48% избирателей готовы поддержать оппозиционную партию "Тиса", тогда как за "Фидес" планируют голосовать 40%. По сравнению с декабрем разрыв между двумя политическими силами остался неизменным.

Лидером "Тисы" является бывший представитель правительства Петер Мадяр, который заявляет о намерениях сосредоточиться на борьбе с коррупцией, разблокировании замороженных средств ЕС для поддержки экономики и усилении европейского курса страны.

Несмотря на то что большинство независимых исследований фиксируют отставание "Фидес" от "Тисы" после длительного периода экономической стагнации и высокой инфляции, провластные социологические службы демонстрируют другую картину. В частности, Институт Nezopont сообщил, что деятельность Виктора Орбана одобряют 46% участников исследования. В то же время Петер Мадьяр получил 35% поддержки.

Выборы в Венгрии: последние новости

Виктор Орбан заявил, что парламентские выборы 2026 года станут поворотным моментом для будущего его страны. Мол, на фоне нарастающего международного кризиса эти выборы "станут последними перед войной".

Также премьер-министр Венгрии рассматривает возможность расширить полномочия президента страны и занять эту должность. Такую "подстраховку" скандальный политик готовит на случай, если на парламентских выборах в апреле 2026 года его правящая партия "Фидес" потерпит поражение.

Кроме того, на фоне предвыборной кампании и ухудшения позиций правящей партии "Фидес" в социологических опросах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске так называемой "национальной петиции", направленной против финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, страны Европейского Союза (ЕС) планируют в ускоренном порядке принять решение о бессрочном замораживании российских суверенных активов, иммобилизованных из-за агрессии против Украины. Это позволит обойти вето Венгрии и сохранить рычаги влияния на Кремль в мирных переговорах.

