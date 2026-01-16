Орбан усиливает антиукраинскую кампанию в предвыборной борьбе: что придумал на этот раз

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запуск так званої "національної петиції", спрямованої проти фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Ініціатива з’явилася на тлі передвиборчої кампанії та погіршення позицій правлячої партії "Фідес" у соціологічних опитуваннях.

Про запуск петиції Орбан заявив в ефірі державного радіо, наголосивши, що кожен громадянин отримає бюлетень і зможе висловитися проти фінансування України. Інформацію оприлюднило агентство Reuters.

Це має стати сигналом ЄС, що Будапешт не погоджується оплачувати підтримку країни, яка протистоїть російській агресії. Прем’єр представив майбутні вибори як вибір між "війною і миром", стверджуючи, що лише його уряд здатен уберегти Угорщину від втягування у конфлікт та економічних втрат. Він також без доказів заявив про можливий тиск Брюсселя з вимогою направити угорську молодь воювати в Україну.

Антиукраїнська риторика стала ключовим елементом кампанії "Фідес" ще з минулого року. Передвиборчі білборди у сільських регіонах країни пов’язують лідера опозиції Петера Мадяра та його партію "Тиса" з Україною й Брюсселем, натякаючи, що їхня перемога означатиме підтримку війни.

Сам Мадяр відкинув ці звинувачення, заявивши, що його партія виступає за мир, не підтримує військову ескалацію та ідею призову. Водночас опитування свідчать про зміну суспільних настроїв: якщо у 2023 році більшість угорців підтримували фінансування України з боку ЄС, то наприкінці 2025 року переважна частина респондентів уже висловлювалася проти такої допомоги.

