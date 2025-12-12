Хочет быть как Путин? Орбан планирует переписать Конституцию Венгрии и стать президентом с самыми широкими полномочиями – Bloomberg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – самый долгоправящий лидер ЕС – рассматривает возможность расширить полномочия президента страны и занять этот пост. Такую "подстраховку" скандальный политик готовит на случай, если на парламентских выборах в апреле 2026 года его правящая партия "Фидес" потерпит поражение.
Судя по всему, Орбан изучает способы сохранения своего контроля над Венгрией. Соответствующее предположение сделало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника, некоторые опросы показывают двузначное преимущество оппозиции, в связи с чем Орбан подумывает о том, чтобы переписать законы и превратить должность президента в самую влиятельную в стране.
Венгрия – парламентская республика, то есть сейчас президент выполняет в основном церемониальные функции. Основная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром.
Орбан не уйдет без боя, если проиграет свои первые выборы за два десятилетия
62-летний Виктор Орбан поднял вопрос о роли президента в прошлом месяце, утверждая, что эта тема "всегда обсуждалась". Учитывая прецеденты в Турции и России, можно утверждать, что это станет способом долгосрочного сохранения власти.
С 2010 года Орбан уже пересмотрел правила выборов, сократив количество депутатов парламента и изменив границы избирательных округов.
В среду, 10 декабря, парламент Венгрии одобрил законопроект партии "Фидес", который в будущем затруднит отстранение президента от должности. Кроме того, он изменил Конституцию таким образом, что с 2026 года чрезвычайные полномочия премьера будут урезаны.
Опрос 1000 взрослых, проведенный венгерской исследовательской компанией Political Capital и опубликованный ранее на этой неделе, показал: 63% респондентов ожидают, что "Фидес" внесет дополнительные изменения в законодательство до апрельского голосования.
Даниэль Хегедус, региональный директор по Центральной Европе в Германском фонде Маршалла в Берлине, сказал, что любой переход к системе, в которой президент обладает большей властью, скорее всего, произойдет к началу следующего года.
"Это был бы экстренный план по спасению системы Орбана, признание того, что это невозможно сделать посредством голосования. Это рискованно, но исключать такой вариант нельзя", – объяснил эксперт.
Как писал OBOZ.UA:
– Виктор Орбан заявил, что парламентские выборы 2026 года станут поворотным моментом для будущего его страны. Мол, на фоне нарастающего международного кризиса эти выборы "станут последними перед войной".
– По данным СМИ, в ЕС планируют в ускоренном порядке принять решение о бессрочном замораживании российских суверенных активов, иммобилизованных из-за агрессии против Украины. Это позволит обойти вето Венгрии и сохранить рычаги влияния на Кремль в мирных переговорах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!