Орбана вынесут "за скобки": в ЕС спешат принять решение о замороженных путинских миллиардах

Страны Европейского Союза (ЕС) планируют в ускоренном порядке принять решение о бессрочном замораживании российских суверенных активов, иммобилизованных из-за агрессии против Украины. Это позволит обойти вето Венгрии и сохранить рычаги влияния на Кремль в мирных переговорах.

Об этом сообщили в Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с планами. Окончательное решение предусматривает задействование чрезвычайных полномочий, позволяющих обойти право вето отдельных стран на продление санкций и должно быть принято до саммита ЕС 18-19 декабря.

Планы дипломатов

Тема дальнейшей судьбы замороженных активов РФ (в Евросоюзе их иммобилизовано около 210 млрд евро) была поднята перед обсуждением предоставления новой макрофинансовой помощи Украине. Дипломаты считают, точки над "і" должны быть проставлены уже в ближайшие дни.

Вопрос финансирования могут вынести на рассмотрение лидеров ЕС уже на следующей неделе. Но сама процедура голосования – с обходом принципа единогласия при принятии санкционных решений – создает риск резкого недовольства со стороны Венгрии и других столиц, выступающих против этой меры.

В прошлом ЕС уже принимал важные решения вопреки позиции отдельных членов. В частности Польша и Венгрия выступали против принятия решения по миграционной политике, и это надолго испортило отношения между европейскими столицами и вызвало серьезные споры.

Позиция Венгрии и механизм обхода вето

Венгрия выступает против любой дополнительной помощи Киеву и регулярно угрожает заблокировать продление санкций. Чиновники ЕС опасаются, что премьер-министр Виктор Орбан выполнит угрозу, если администрация Трампа решит в одностороннем порядке снять американские санкции с России.

На этой неделе представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине "репарационного" кредита "переходит все красные линии". Основной идеей предложения является возврат займа только при условии, если РФ выплатит Украине послевоенные репарации.

Чтобы избежать риска, что санкции могут быть сняты, Еврокомиссия предложила применить чрезвычайные полномочия, которые обычно используются в условиях экономических кризисов. Это позволит продлить санкции в отношении активов на бессрочной основе, но предварительно необходимо выполнить ряд условий:

применение чрезвычайных полномочий в рамках статьи 122 договоров ЕС;

в рамках статьи 122 договоров ЕС; одобрение большинством стран-членов (без необходимости единогласия);

(без необходимости единогласия); принятие решения до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

"Репарационный кредит" для Украины: что это

Сейчас ЕС может использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина же в последние годы регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией.

"Чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданием прецедента отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

Так, Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 млрд евро. Предполагается, что:

Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации ;

; депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа тайно пыталась уговорить некоторые страны ЕС заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения "репарационного кредита". Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.

