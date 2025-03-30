На улицы вышли более 2,2 млн человек: сеть поразили видео протестов в Стамбуле

В Турции уже больше недели продолжаются масштабные акции протеста против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Накануне на улицы города вышли более двух миллионов человек.

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Массовый протест был организован главной оппозиционной силой Республиканской народной партией. Об этом сообщает New York Post

Сторонники Имамоглу пришли на митинг с турецкими флагами и баннерами с изображением арестованного мэра. Организаторы зачитали тюремное письмо от мэра Стамбула. В нем говорилось, что нация объединилась против против угнетателя.

Участники акции протеста заявляют, что турецкие власти могут попытаться посадить в тюрьму одного политика, но они не в силах противостоять всему народу. Акции протеста 29 марта стали десятым днем ​​демонстраций подряд во многих городах и крупнейшими в стране за последнее десятилетие.

"Когда мы смотрим на историю человечества, во всех странах, при всех администрациях, при всех режимах, где было такое угнетение, рано или поздно народ и те, кто сопротивлялся угнетению, побеждали. Победили настоящие хозяева этих стран", – сказал учитель на пенсии, который присоединился к акции протеста.

Протестующие требуют освобождения Имамоглу, а также отставки президента Реджепа Эрдогана. Миллионы людей хотят проведения досрочных выборов и утверждают, что правительство утратило легитимность. Стоит отметить, что очередные президентские выборы в в Терции запланированы на 2028 год.

Напомним, изюминкой митинга в Стамбуле стала речь, сгенерированная искусственным интеллектом, имитирующим голос Имамоглу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции прошли масштабные антиправительственные протесты, связанные с арестом оппозиционного к президенту Реджепа Тайипа Эрдогана мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители применяли против митингующих перечные баллоны, дубинки, резиновые шары и водометы.

Ранее сообщалось, что Эрдоган тем временем обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию и лидера Экрема Имамоглу в коррупции, провокациях и подстрекательстве к "нарушающим спокойствие граждан" протестам. По его словам, оппозиционные силы устроили "шоу", нанесшее вред Турции.

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