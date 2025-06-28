Папа Римский посетил службу главы УГКЦ в Ватикане и выразил соболезнования жертвам войны: Зеленский ответил

В субботу, 28 июня, прихожане Украинской Греко-Католической Церкви совершили свое официальное паломничество к базилике Святого Петра в Ватикане. Папа Римский Лев XIV поздоровался с украинскими паломниками, которые прибыли на службу по случаю Святого Года, и обратился к ним с речью.

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Папа Лев XIV пожелал украинским паломникам "мира со всеми вами". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил понтифика и высказал к нему просьбу.

Папа Римский сердечно поздравил Его Блаженство Святослава Шевчука, Верховного Архиепископа Киево-Галицкого, епископов, священников, монашествующих и всех верующих мирян, которые прибыли к гробу Апостола Петра.

"Вера, дорогие мои, является сокровищем, которым следует делиться. Вера вашего народа сейчас подвергается тяжелому испытанию. Многие из вас, с тех пор как началась война, наверное, спрашивали себя: Господи, почему все это? Где Ты? Что мы должны делать, чтобы спасти наши семьи, наши дома и нашу Родину? Верить – не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть", – отметил Папа Лев XIV, обращаясь к украинцам.

Он призвал делиться верой со "всеми, кого Господь даст вам встретить", потому что это может "открыть новые горизонты надежды и мира, особенно для всех тех, кто находится в горе".

"Хочу выразить свою близость к страждущей Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и, особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны. Поручаю Господу ваши намерения, ваши ежедневные трудности и трагедии, а прежде всего – ваши стремления к миру и спокойствию", – добавил понтифик.

В Ватикане уточнили, что перед тем, как покинуть базилику, Папа Лев XIV приветствовал делегацию матерей погибших воинов.

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил понтифика "за постоянные молитвы и сочувствие к Украине и нашему народу". Мы "вместе должны остановить эту своевольную российскую агрессию", потому что людям "нужен справедливый мир", отметил он.

"Также будем глубоко благодарны за Вашу помощь в возвращении всех наших людей – взрослых и детей, – которых удерживают в российском плену против их воли", – выразил просьбу президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский Лев XIV уже неоднократно призывал мир прекратить войну в Украине и секторе Газа.

Однако становится понятно, что новый глава Ватикана является продолжателем политики своего предшественника Франциска, и "Политика мостов", которую он объявил, означает "и вашим, и нашим".

Так, в начале июня он разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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