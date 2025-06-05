Призвал Россию сделать жест: Папа Лев XIV переговорил с Путиным о войне в Украине

С кремлевским диктатором Владимиром Путиным 4 июня поговорил по телефону Папа Римский Лев. Основной темой была война в Украине, и понтифик попросил главу РФ "сделать жест, который будет способствовать миру".

Видео дня

Об этом заявила пресс-служба Святого престола. Также они разговаривали о "вопросах, представляющих взаимный интерес", сообщается на сайте Vatican News.

По мнению религиозного лидера, Ватикану нужно наладить положительный контакт с Москвой "для поиска путей разрешения конфликта".

Обсуждалась гуманитарная ситуация, "необходимость содействия помощи там, где это необходимо, постоянные усилия по обмену пленными".

Также Папа Лев "поблагодарил за приветствие" патриарха РПЦ Кирилла, полученные по случаю начала понтификата, и "подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, который поможет искать мир, защищать жизнь и искать подлинную религиозную свободу".

Пресс-служба Кремля назвала телефонные переговоры конструктивными. Обе стороны отметили "большой личный вклад Папы Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым престолом". В РФ заявили, что эти связи на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей нужно развивать "в интересах построения более справедливого миропорядка".

"Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке", – сообщили в администрации Путина.

Далее пресс-служба заявила, что диктатор якобы заинтересован в мире посредством политико-дипломатического пути. Но пропагандисты подчеркнули, что для "разрешения кризиса необходимо нужно устранить его первопричины".

Также Путин цинично заверил Папу Римского: мол, российская сторона "принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками".

Более того, диктатор обвинил Украину. Он снова повторил тезисы о том, что "киевский режим" хочет эскалации и якобы проводит диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры.

Путин пожаловался, что Украина занимается "ликвидацией канонической церкви", то есть УПЦ МП, и попросил Ватикан "активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания".

"С обеих сторон выражено намерение продолжить контакты", – подытожили в Кремле.

Как писал OBOZ.UA, в конце мая Папа Римский Лев XIV призывал мир прекратить войну в Украине и секторе Газа. Становится ясно, что новый глава Ватикана является продолжателем политики своего предшественника Франциска, и "Политика мостов", которую он объявил, означает "и вашим, и нашим".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!