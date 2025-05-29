Папа Римский Лев XIV отреагировал на новые российские удары по Украине - видео

Глава Римско-католической церкви, Папа Римский Лев XIV призвал мир прекратить войну в Украине и секторе Газа. Понтифик также призвал паломников молиться вместе за Украину.

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Призыв прозвучал во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. Так Папа Лев XIV отреагировал на последние российские атаки по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

"В эти дни моя мысль часто обращается к украинскому народу, который пострадал от новых серьезных обстрелов гражданского населения и инфраструктуры. Решительно возобновляю призыв остановить войну и поддержать каждую инициативу, направленную на диалог и мир. Прошу всех объединиться в молитве за мир в Украине и везде, где люди страдают от войны", – сказал Папа Лев XIV.

Понтифик также заверил в своей "близости и молитвах за все жертвы войны, особенно за детей и семьи".

Отдельно Папа отметил, что "продолжается ужасная война" в секторе Газа.

"К ответственным снова обращаюсь с призывом: прекратите огонь; пусть будут освобождены все заложники; пусть будет полностью соблюдено гуманитарное право. Мария, Царица Мира, молись за нас", – призвал Лев XIV.

Интересно – сам Папа не отметил, кто именно ведет новые обстрелы по Украине, и из-за кого украинцы страдают в войне. А вот его пресс-служба это сделала.

"В последние дни Украина подверглась массовым атакам российских беспилотников и ракет, которые были направлены преимущественно на гражданские цели. Последние воздушные налеты на украинские города являются крупнейшими с момента начала полномасштабного вторжения России в страну в 2022 году", – отметили спикеры понтифика.

Также интересно, что такое объяснение есть, по крайней мере сейчас, только в англоязычной версии сообщения Vatican news. На других языках этого уточнения нет.

За все время на посту понтифика Лев XIV сделал 41 сообщение в соцсети Х. Из них только в одном, последнем, он упомянул о войне в Украине.

Напомним, что новый Папа является продолжателем политики своего предшественника, и "Политика мостов", которую он объявил, означает "и вашим, и нашим". То есть в вопросе войны он не будет занимать чью-то сторону, а будет призывать всех к миру, и не будет подчеркивать преступления россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио во время своего визита в Рим заявил, что именно Святой Престол может стать местом новой попытки достижения мира.

Правда, до сих пор ни Папа Римский, ни чиновники Святого Престола публично не говорят о том, планируются ли переговоры Украины и РФ на территории Ватикана.

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров говорит, что Ватикан является якобы "нереалистичным" вариантом как место для переговоров. Мол, "православные страны" не могут коммуницировать на "католической площадке".

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