Панорама Арракиса: Грецию накрыла песчаная буря из Сахары. Эффектные фото

Облака пыли, принесенные из пустыни Сахара, накрыли Афины и другие греческие города во вторник, 23 апреля. Это стало одним из худших подобных эпизодов, поразивших страну с 2018 года.

Об этом сообщает AFP. Желто-оранжевая дымка окутала несколько регионов после нескольких дней сильного южного ветра, ограничив видимость.

Тем временем власти выпустили предупреждения о рисках для дыхания.

"Это один из самых серьезных эпизодов концентрации пыли и песка в Сахаре с 21-22 марта 2018 года, когда облака вторглись, в частности, на остров Крит", — сказал Костас Лагувардос, директор по метеорологическим исследованиям Афинской обсерватории.

Греция уже пострадала от пылевых облаков из Сахары в конце марта и начале апреля, которые также зацепили некоторые части Швейцарии и южной Франции.

Власти предупреждают, что концентрация пыли может уменьшить солнечный свет и видимость, одновременно увеличивая концентрацию мелких частиц загрязнения, создавая риск для людей с серьезными проблемами со здоровьем.

Пустыня Сахара выбрасывает от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли в год. В то время как самые крупные частицы быстро возвращаются на Землю, самые маленькие могут путешествовать на тысячи километров, потенциально достигая всей Европы.

Метеорологическая служба Греции сообщила, что в среду небо начнет проясняться.

Напомним, ряд регионов Украины 2 апреля наблюдал необычное природное явление – пыль из Сахары в воздухе. Порывы сильного ветра, которые также бушевали во вторник во всех областях, кроме восточных, разносили пыль и песок с бешенной скоростью.

Как писал OBOZ.UA, загрязненность воздуха пылью из Сахары может быть опасным для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, как уберечься от этого явления.

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