'Оттуда в США проникают миллионы убийц и насильников': Трамп не исключает введения американских войск в Венесуэлу

Соединенным Штатам "нужно позаботиться" о Венесуэле. Американский президент Дональд Трамп не исключает введения войск на территорию страны.

Видео дня

Как передает CNN, с соответствующими заявлениями республиканец выступил в Белом доме, общаясь с прессой. "Я ничего не исключаю, нам просто нужно позаботиться о Венесуэле", – отметил он в ответ на вопрос о возможном вводе военных США в эту страну.

Трамп снова повторил, что из Венесуэлы и других стран в США якобы проникают миллионы нелегалов, бывших убийц и насильников.

Президент одновременно предположил, что мог бы поговорить с Николасом Мадуро напрямую "в определенное время", намекая, что видит путь, который не предусматривает сброс бомб или отправку спецназа для ликвидации главы Венесуэлы.

Также Трамп четко заявил о своей готовности преследовать наркооперации, используя военную силу, в частности в Мексике и Колумбии.

"Мы знаем их адреса. Мы знаем их адреса. Мы знаем все о каждом из них", – сказал он о лидерах наркокартелей, добавив, что "гордился" ударами по наркотрафику.

"Нанес бы я удары по Мексике, чтобы остановить наркотики? Меня это устраивает", – заявил глава Белого дома.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп 12 ноября якобы получил от своих военных обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше, заявили в CBS News. Окончательное решение касательно этих планов пока не принято.

– Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников уже писало о том, что потенциальные цели для ударов в Венесуэле определены. Среди них военные объекты, порты, аэропорты и т.п., которые якобы используются для контрабанды наркотиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!