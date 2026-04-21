'Ошибка с обеих сторон': Макрон раскритиковал действия США и Ирана по Ормузскому проливу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что действия США и Ирана по Ормузскому проливу являются ошибочными и только усиливают напряжение в регионе. Он призвал стороны "успокоиться", вернуться к сдержанности, избегать дальнейшей эскалации и решать вопрос дипломатическим путем.

Об этом Макрон сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Гданьске. Его цитирует Sky News.

Заявление французского лидера прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг ключевого морского маршрута мировой торговли.

Макрон отметил, что Иран изменил свою позицию после решения США сохранить целевую блокаду Ормузского пролива. По его словам, обе стороны допустили ошибки, что привело к новой волне напряжения.

"Это ошибка с обеих сторон", – подчеркнул Макрон, призвав к "возвращению к спокойствию" и дипломатическим решениям.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается нестабильной. Ранее Иран заявил об открытии пролива после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и группировкой "Хезболла" в Ливане. Однако после заявления президента США Дональда Трампа о сохранении блокады иранских портов до заключения мирного соглашения Тегеран снова перекрыл этот стратегический маршрут.

Эмманюэль Макрон также отдельно прокомментировал ситуацию с безопасностью в Ливане. По его словам, за гибелью французского миротворца старшего сержанта Флориана Монторио стоит группировка Хезболла, что свидетельствует о сохранении высокого уровня угроз в регионе.

Французский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация вокруг Ормузского пролива может иметь серьезные последствия для глобальной экономики и безопасности, поскольку через этот маршрут проходит значительная часть мировых энергоресурсов.

Напомним, Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Причиной стало прекращение огня в Ливане. Дональд Трамп, со своей стороны, подтвердил разблокирование Ормуза.

В то же время президент США заявил, что продолжит блокировать иранские порты. Корабли отведут только в том случае, если Тегеран и Вашингтон заключат перемирие.

После того как США не отменили блокаду, Тегеран снова закрыл Ормузский пролив.

Иран отказался от второго раунда переговоров с США. В Тегеране считают, что требования Вашингтона являются "нереалистичными".

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли продолжит двухнедельное перемирие с Ираном, которое завершается в среду вечером по вашингтонскому времени. В то же время он подчеркнул, что решение зависит от результатов переговоров, которые еще продолжаются.

