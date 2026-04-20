Украина возобновит поставки нефти через 'Дружбу' 21 апреля – Bloomberg

Украина ожидает, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" возобновятся уже во вторник, 21 апреля. Это позволит Европейскому Союзу разблокировать крайне необходимый Киеву кредит в размере 90 млрд евро.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. На завтра запланированы технические испытания трубопровода, который поставлял нефть в Венгрию и Словакию до того, как в январе его повредила российская атака.

Лидеры стран ЕС одобрили предоставление займа в декабре, но с тех пор Венгрия заблокировала выделение средств. Премьер-министр Виктор Орбан, который вскоре покинет свой пост, выставил условием предоставления помощи восстановление поставок нефти.

Ожидается, что послы стран Евросоюза обсудят этот вопрос в среду.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" будет завершен до конца апреля, после чего транзит нефти в Европу возобновится. Он подчеркнул, что работы находятся на финальной стадии, а сам трубопровод снова начнет функционировать в ближайшие недели.

По словам президента, восстановление инфраструктуры происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Он подчеркнул, что ключевая цель – вернуть стабильность поставок энергоносителей в европейские страны.

Между тем в Будапеште заявили, что поставки в Венгрию российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Украину могут возобновиться. Новые партии сырья ожидаются уже со следующего месяца, сказал Петер Мадьяр.

Действующий венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжал ставить Украине ультиматумы, связанные с работой нефтепровода "Дружба". Он утверждал, что не разблокирует предоставление кредита на 90 миллиардов евро, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Венгрию.

Как сообщал OBOZ.UA, Словакия может согласиться на принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, однако выдвигает условие – возобновления работы нефтепровода "Дружба". В Братиславе заявляют, что без этого решения не поддержат новые санкционные ограничения против РФ.

