США продолжат морскую блокаду Ирана, несмотря на открытие Ормузского пролива: Трамп назвал условие

Военно-морской флот США продолжит блокировать иранские порты, несмотря на открытие Ормузского пролива. Корабли отведут только в том случае, если Тегеран и Вашингтон заключат перемирие.

Видео дня

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, это произойдет в ближайшее время, поскольку большинство пунктов мирного соглашения уже согласовано.

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полноценному проходу, но военно-морская блокада будет оставаться в полной силе и действии, поскольку она касается только Ирана, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%. Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано", – написал глава Белого дома.

Разблокирование Ормузского пролива

В пятницу, 17 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Причиной послужило прекращение огня в Ливане, о чем было заключено соответствующее соглашение.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран", – написал он в своем Twitter.

В свою очередь один из иранских чиновников заявил агентству Fars, что если США продолжат блокировать иранские порты, это будет рассматриваться как нарушение перемирия, и транзитный маршрут через Ормузский пролив будет закрыт.

Что предшествовало

Ранее появилась информация, что стороны рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на две недели задняя проведения в этот срок так называемых "технических переговоров". Достижение успеха в последних открывает возможность уже дальнейших политических переговоров с конечной целью заключения мирного соглашения.

Кроме того, по данным газеты The New York Times, Аббас Арагчи до этого заявлял, что открытие пролива возможно с учетом технических ограничений. Американские чиновники считают, что речь идет о проблемах с поиском и ликвидацией мин.

Ожидалось, что вопрос безопасного восстановления судоходства станет одним из ключевых во время переговоров между делегациями Ирана и США в Пакистане, но соглашения добиться не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его утверждению, Иран якобы согласился на безъядерный статус и передачу собственных запасов уже обогащенных радиоактивных элементов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!