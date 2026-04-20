'Что потом будем делать?' Зеленский объяснил, почему Трамп не может быть гарантией мира в Украине

Украине нужны действенные гарантии безопасности. Россия не откажется от нового наступления только из-за "страха" перед президентом США Дональдом Трампом или его реакцией на повторение войны – агрессора могут остановить лишь реальные меры предосторожности.

Об этом заявил Владимир Зеленский. В интервью "Єдиним новинам" президент Украины подчеркнул важность безопасности поддержки партнеров, в том числе и после завершения войны.

По словам президента, без реального присутствия международных партнеров на нашей территории вопрос сдерживания РФ остается открытым.

"Какие гарантии безопасности Украине дают? Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Вот почему? Я просто не понимаю, почему? Я причин не вижу. Что будет их ограничивать, что?" – спросил глава государства.

В Вашингтоне предполагают, что потенциальной "жесткой реакции" Трампа якобы достаточно для безопасности. Киев категорически не согласен с этим.

"Вот, например, США говорят – президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года (будет возглавлять страну. – Ред.), а что потом будем делать?" – задал риторический вопрос Зеленский.

