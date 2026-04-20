Meest Почта внезапно повысила тарифы: сколько теперь будут платить украинцы

В Украине Meest Почта с 20 апреля повысила тарифы на доставку из-за роста расходов на логистику, прежде всего топливо. Для большинства посылок цены выросли в среднем на 10-20 грн, в частности доставка до 2 кг теперь стоит около 75-80 грн между городами.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе компании. В компании объясняют, что пересмотр тарифов – это вынужденный шаг, ведь логистика напрямую зависит от стоимости ресурсов – топлива, обслуживания транспорта, инфраструктуры и операционных расходов.

Когда эти составляющие дорожают, операторы вынуждены корректировать цены, чтобы сохранить стабильность сервиса. Иначе – или сокращение качества, или убытки.

Для большинства стандартных отправлений цена выросла в среднем на 10-20 гривен в зависимости от веса и формата доставки. Обновленные тарифы для самых популярных категорий выглядят так:

документы – около 60 грн в пределах города и 65-70 грн между городами;

между городами; посылки до 2 кг – 60 грн в пределах города и 75-80 грн между городами;

между городами; посылки до 5 кг – 95 грн в пределах города и 100-110 грн между городами.

Именно эти категории формируют основной объем отправлений в Украине. Несмотря на повышение тарифов, компания сохранила ключевые условия:

бесплатный возврат посылок до 30 кг в случае отказа получателя;

бесплатные упаковочные материалы в определенных форматах;

логика тарификации и весовые категории.

Чтобы частично компенсировать подорожание, Meest Почта оставила действие скидок. Например, при оформлении отправлений через мобильное приложение клиенты получают автоматическую скидку 10%. Кроме того, компания оптимизировала некоторые специализированные тарифы – в частности для паллет, где локальная доставка в пределах областных центров даже подешевела.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" снизила для украинцев тарифы на пересылку документов. Отныне услуга "Укрпочта Документ" стоит 55 грн (ранее подобные предложения стартовали от 80 грн), а "письмо с описанием вложения" подешевело со 126 до 72 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!