Дочери-отличницы и внук: Могилевская впервые рассказала о большой семье своего возлюбленного и ответила на слухи о его предыдущем браке

Певица Наталья Могилевская впервые прокомментировала слухи о предыдущем браке своего возлюбленного Валентина и рассказала о его большой семье. Она сначала опровергла информацию о том, что ее избранник якобы имел детей от прошлых отношений, а потом поделилась подробностями о его детях и даже внуке.

Видео дня

Артистка в комментарии "Люкс ФМ" прямо ответила на вопрос о возможном предыдущем браке мужа, удивившись подобным предположениям. По ее словам, ни она, ни ее избранник ранее не имели семейного опыта, а информация о "детях от предыдущего брака" является ложной.

"А с чего это вы взяли, что у него есть дети от предыдущего брака? Он у меня первый, я у него тоже. До нас никого не было, мы так договорились", – с легкой иронией сказала артистка.

В то же время Могилевская уточнила, что относится к его детям с большим уважением и теплом. Певица отметила, что гордится их достижениями и считает примером для собственных дочерей.

Она рассказала, что одна из них закончила школу с отличными результатами, после чего продолжила обучение в США. Сейчас девушка, по словам артистки, работает в международной музыкальной компании Sony Music.

"Я не только люблю его детей. Я считаю, что они пример для моих, потому что они были лучшими ученицами школы. Одна закончила школу Wall Street, сейчас – университет в LA. Она работает в Sony Music. Просто невероятная девушка!" – приоткрыла занавес личного исполнительница.

Могилевская подчеркнула, что для нее важно, чтобы ее дети имели перед глазами сильные примеры для подражания. Именно поэтому она положительно оценивает влияние старших детей в семье на воспитание младших.

Певица также рассказала, что у ее избранника есть внук. По ее словам, мальчик примерно одного возраста с ее дочерью Софией, и уже в ближайшее время они пойдут учиться вместе. Артистка добавила, что хотела бы, чтобы дети не только общались, но и имели общие увлечения – в частности, занимались бальными танцами.

"У него есть внук. И 1 сентября его внук, такого же возраста, как моя Сонька, пойдет с ней вместе учиться в школу. И я очень надеюсь, что они также станут парой на бальных танцах, потому что она уже занимается. И я очень хочу, чтобы они вместе танцевали. Это огромная семья, любовь", – поделилась Наталья Могилевская.

Напомним, о своих отношениях с Валентином Наталья Могилевская впервые публично рассказала в июле 2024 года. Тогда она обнародовала видео, на котором показала встречу с любимым после отпуска в Одессе. Артистка отмечала, что ее избранник не стремится к публичности, однако согласился поделиться трогательным моментом.

В августе того же года в сети также появились кадры с мужем певицы во время празднования ее дня рождения. Несмотря на интерес публики, Могилевская и в дальнейшем придерживается позиции осторожного раскрытия деталей личной жизни и уважает желание своего мужа оставаться вне поля зрения.

Известно, что пара начала отношения после начала полномасштабного вторжения. Впоследствии они стали приемными родителями для двух сестер, которые потеряли семью из-за войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!