Проход через Ормузский пролив: Иран выдвинул жесткое условие для Европы и соседей

В Иране заявили, что любая арабская и европейская страна потенциально сможет свободно пользоваться Ормузским проливом. Для этого они должны выполнить одно условие – выслать со своей территории послов США и Израиля, которые сейчас проводят операции против Тегерана.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на сообщение иранского государственного вещателя IRIB. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что любой арабской или европейской стране, которая вышлет израильских и американских послов, будет предоставлен неограниченный проход через Ормузский пролив, начиная со вторника.

КСИР обещает, что эти страны будут иметь "полное право и свободу" транзита по стратегическому водному пути, если они разорвут дипломатические связи как с Израилем, так и с Соединенными Штатами.

Ормузский пролив, ключевой маршрут поставки 20% мировой нефти и газа, расположен между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, обеспечивая экспорт топлива из стран Персидского залива.

Пролив является важнейшим для экспорта нефти и газа из Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Катара.

"Сотни судов остаются на якоре по обе стороны стратегической водной артерии, а нефтяные и судоходные рынки следят за любыми признаками того, что судоходство через узкий коридор может оживиться", – отмечает The Guardian.

Ранее мы писали о том, что Франция готовит оборонительную миссию в для сопровождения контейнеровозов и нефтяных танкеров вблизи Ормузского пролива. Развертывание флота должно обеспечить безопасное движение торговых судов, поэтому несет только оборонительный характер, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, Китай непублично оказывал давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от шагов, которые могут привести к блокированию Ормузского пролива, опасаясь срыва поставок нефти и газа. Пекин, являющийся крупнейшим импортером энергоносителей в мире, на фоне эскалации войны оказывал кулуарное давление на Тегеран, чтобы сохранить безопасное судоходство.

