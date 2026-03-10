Иран начал минировать Ормузский пролив – разведка США

Иранские военные начали размещать морские мины в судоходном канале Ормузского пролива. Работы по минированию, по данным американских служб, осуществляют небольшие суда, способные перевозить по несколько мин.

Об этом заявила старший репортер CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс. Она сослалась на данные американской разведки. По ее словам, Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин.

"Иран использует небольшие суда, способные нести от двух до трех мин каждое. Хотя публичных данных об общем количестве мин нет, оценки предыдущих лет колебались примерно от 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства", – сообщила Джейкобс.

Значение пролива

Ормузский пролив является стратегически важной морской артерией. Он соединяет Персидский залив с Индийским океаном и используется для транспортировки значительной части мировых энергоресурсов. По разным оценкам, через этот маршрут на мировые рынки проходит около 20 процентов всех поставок нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа.

После начала войны между США, Израилем и Ираном Тегеран пригрозил перекрыть движение в проливе для так называемых враждебных государств. В то же время сам Иран активно использует этот маршрут для экспорта нефти, прежде всего в Китай. Китайская сторона уже выражала недовольство из-за обстрелов танкеров в регионе.

Противоречивые сигналы

Еще неделю назад появлялась другая информация о ситуации в Ормузском проливе. Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на Центральное командование США писала, что пролив оставался открытым для гражданского судоходства.

По ее словам, на тот момент не было признаков минирования.

"Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования. Восемьдесят процентов их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесло бы вред самому Ирану и его ключевому союзнику", – отмечала Гриффин.

Напомним, в самом Иране заявили, что некоторые страны могут получить свободный доступ к проходу через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции сообщил, что арабские и европейские государства смогут беспрепятственно пользоваться маршрутом, если высланы со своих территорий послы США и Израиля. По этому заявлению, для таких стран неограниченный проход через пролив может начать действовать уже со вторника.

Ранее сообщалось, что Франция готовит оборонительную миссию для сопровождения контейнеровозов и нефтяных танкеров вблизи Ормузского пролива. Развертывание флота должно обеспечить безопасное движение торговых судов, поэтому несет только оборонительный характер. Страна формирует оборонительную морскую миссию, задачей которой станет сопровождение гражданских судов после завершения самой интенсивной фазы конфликта.

Как ранее писал OBOZ.UA, из-за обострения вокруг Ирана остановилось движение по Ормузскому проливу, через который проходит около 30% мировой нефти и 20% сжиженного газа. Это может привести к резкому подорожанию нефти по всему миру, а также временно может привести к проблемам с поставками в Индию и Китай.

