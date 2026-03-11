Военные США уничтожили 10 иранских лодок, которые могли использоваться для установки морских мин, – Трамп

Американская разведка получила данные о том, что Иран осуществляет мероприятия по размещению мин в судоходном канале Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану ответом и заявил об уничтожении минных судов.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, США уничтожили 10 иранских лодок, которые могли использоваться для установки морских мин.

Иран пытается минировать Ормузский пролив

По данным американских служб, иранские военные начали размещать морские мины в Ормузском проливе. Работы по минированию осуществляют небольшие суда, способные перевозить по несколько мин.

Об этом сообщила корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс. Она сослалась на данные американской разведки. По ее словам, Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин.

Реакция Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о возможном размещении мин в Ормузском проливе, сначала заявил, что не владеет такими данными. Однако он пригрозил ответом на такие меры.

"Если по какой-то причине мины были установлены и они не будут немедленно удалены, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда не было. Если же они уберут то, что могло быть размещено, это будет огромным шагом в правильном направлении",– написал он в Truth Social.

Позже Трамп заявил, что американские военные уничтожили по меньшей мере десять иранских лодок, которые могли использовать для установки морских мин в пределах вышеупомянутого пролива.

"Я рад сообщить, что в течение последних нескольких часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных лодок или судов для установки мин. Далее – больше", – заявил он.

При этом глава Белого дома не указал место, где проводилась такая операция.

Ормузский пролив является стратегически важной морской артерией. Он соединяет Персидский залив с Индийским океаном и используется для транспортировки значительной части мировых энергоресурсов. По разным оценкам, через этот маршрут на мировые рынки проходит около 20 процентов всех поставок нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа.

После начала войны между США, Израилем и Ираном Тегеран пригрозил перекрыть движение в проливе для так называемых враждебных государств. В то же время сам Иран активно использует этот маршрут для экспорта нефти, прежде всего в Китай. Китайская сторона уже выражала недовольство из-за обстрелов танкеров в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Пит Хегсет пообещал, что США нанесут самые интенсивные удары по Ирану за все время проведения военной операции. По его словам, для такого мощного удара США привлекут еще больше военной авиации.

