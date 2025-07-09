'Они очень дорогие': Трамп подтвердил, что Украина просила еще один Patriot. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила еще одну американскую систему противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Белый дом рассматривает этот вопрос.

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В то же время президент США отметил, что Patriot является очень дорогим. Так Трамп ответил на вопрос журналистов 9 июля.

"Им бы (передача ПВО Patriot) понравилась. Они сами этого попросили. (Такие системы ПВО) действительно очень редкие, потому что много уже систем было отправлено в Украину. Но они хотели бы. Я знаю, что они подали запрос. Нам придется это рассмотреть. Но это очень дорого, очень", – в частности, сказал он.

Также Дональд Трамп в очередной раз повторил, что он "не доволен тем, что происходит в Украине".

"Я давал людям понять, что я не в восторге от того, что происходит. Это война, которой не должно было быть. Они теряют до 7000 человек еженедельно с обеих сторон", – вновь отметил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент еще не выяснял, кто именно в Пентагоне остановил поставки боеприпасов Украине, но Вашингтон сейчас "рассматривает ситуацию в Украине и боеприпасы".

Как известно, министр обороны США Пит Хэгсет не проинформировал Белый дом, прежде чем приостановить поставки оружия в Украину. Уже после этого Дональд Трамп заявил, что не несет ответственности за этот шаг, и вообще был не в курсе о решении Гегсета.

Отдельно президент США подтвердил, что Вашингтон будет и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь. Преимущественно речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

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