Не работал несколько часов: в Испании закрывали аэропорт Аликанте из-за появления подозрительного дрона

В Испании из-за появления подозрительного беспилотника почти на два часа была приостановлена работа международного аэропорта в Аликанте. Инцидент с дроном, который завис возле взлетно-посадочной полосы, произошел вечером 27 октября.

Об этом сообщает издание El Confidencial. Правоохранители начали расследование с целью установления источников БПЛА и тех, кто ими пилотировал.

Неизвестные дроны снова кружили над аэропортами Европы

Известно, что беспилотник зафиксировали вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта в 20:53. Согласно протоколу реагирования на появление дронов, аэропорт был временно закрыт на 1 час 54 минуты – почти до 23:00. Работу возобновили только проверив территории и убедившись в отсутствии других неизвестных объектов.

По данным Испанской службы аэропортов и аэронавигации (AENA), в этот период десять рейсов из Амстердама, Лансароте, Манчестера, Ливерпуля, Лондона-Станстеда, Ньюкасла, Парижа-Орли, Франкфурта-Ганна и Кракова были перенаправлены. Семь самолетов полетели в Валенсию, а остальные – в Мурсию, Пальму-де-Майорку и Барселону.

Инцидент привел к многочисленным задержкам, однако отмены рейсов не произошло.

"Гражданская гвардия и Национальная полиция были уведомлены, и они начали расследование, чтобы попытаться установить источник этих беспилотных полетов и найти пилотов", – говорится в статье.

Напомним, вечером 18 октября аэропорт Мюнхена в очередной раз приостанавливал свою работу на фоне сообщений о беспилотниках. О подозрительных объектах проинформировали несколько человек. Из-за этого три рейса пришлось перенаправить: два из них впоследствии успешно приземлились в Мюнхене, а один вылет отменили.

Как писал OBOZ.UA, в последнее время страны-члены ЕС регулярно фиксируют нарушения своего воздушного пространства самолетами страны-агрессора РФ, а также неизвестными дронами, которые кружат над аэропортами и объектами критической инфраструктуры. Такие вторжения уже зафиксированы в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии и Литве.

