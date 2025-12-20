'Объявление мести': США начали в Сирии операцию 'Удар Ястреба'

Соединенные Штаты Америки начали военную операцию "Удар Ястреба" против боевиков "Исламского государства" в Сирии. Американские военные нанесли удары по объектам ИГИЛ в Пальмире в ответ на совершенную террористами ранее атаку, в ходе которой погибли двое военных и один гражданский американец.

Видео дня

О начале операции сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, назвав ее "объявлением мести". А президент США Дональд Трамп заявил, что действия американцев "полностью поддерживает" глава Сирии Ахмед аш-Шараа.

США начали операцию "Удар Ястреба" в Сирии

О начале операции в Сирии в ответ на недавнюю атаку ИГИЛ на американских военных Хегсет сообщил 20 декабря.

"Ранее сегодня американские войска начали операцию "Удар Ястреба" в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ, инфраструктуры и объектов с оружием в ответ на нападение на американские войска, которое произошло 13 декабря в Пальмире, Сирия. Это не начало войны — это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа никогда не будут колебаться и никогда не уступят в защите нашего народа", – заявил глава оборонного ведомства.

Хегсет также анонсировал "охоту" на всех, кто будет атаковать США и их объекты где-либо в мире.

"Как мы уже говорили сразу после жестокого нападения, если вы будете целиться в американцев — где угодно в мире — вы проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться на вас, находить вас и безжалостно убивать. Сегодня мы охотились и убивали наших врагов. Многих из них. И мы продолжим", – написал он в сети Х.

С аналогичным "предупреждением" в своей соцсети Truth Social выступил президент США. Трамп заявил о полной поддержке действий американских войск со стороны руководства Сирии и пообещал этой стране "светлое будущее" и "величие" в случае уничтожения ИГИЛ.

"Из-за жестокого убийства ИГИЛ храбрых американских патриотов в Сирии, чьи прекрасные души я приветствовал на американской земле в начале этой недели на очень достойной церемонии, я этим объявляю, что Соединенные Штаты наносят очень серьезную месть, как я и обещал, ответственным за это террористам-убийцам. Мы наносим очень решительные удары по оплотам ИГИЛ в Сирии, месте, пропитанном кровью, которое имеет много проблем, но будет иметь светлое будущее, если ИГИЛ будет уничтожено. Правительство Сирии, возглавляемое человеком, который очень упорно работает над тем, чтобы вернуть величие Сирии, полностью поддерживает нас", – написал президент США.

Он также обратился ко "всем террористам, которые достаточно злые, чтобы нападать на американцев". По словам Трампа, удары войск США по Сирии являются для них предупреждением, что в случае нападений или угроз США они "получат сильнее, чем когда-либо до сих пор".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп пригрозил ответом на гибель трех американцев в Сирии.

Нападение произошло днем ранее, 13 декабря, в районе сирийской Пальмиры. Тогда в результате атаки террориста, который устроил засаду, трое американцев – двое военнослужащих и гражданский переводчик – погибли. Еще трое военных США, задействованных в контртеррористических операциях в регионе, получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!