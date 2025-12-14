'Будет серьезное возмездие': Трамп пригрозил ответом на гибель трех американцев в Сирии

Президент США Дональд Трамп отреагировал на нападение боевиков "Исламского государства" на американцев в Сирии. Он пообещал ИГИЛ "серьезное возмездие" за гибель двух американских военных и гражданского переводчика из США.

Видео дня

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Глава Белого дома назвал нападение "атакой против США и Сирии".

Трамп обещает "серьезное возмездие" ИГИЛ

Трамп заверил, что Вашингтон не оставит без ответа атаку ИГИЛ в Сирии, в результате которой трое американцев погибли, еще трое – получили ранения.

"Это была атака ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который они (сирийские власти. – Ред.) не контролируют полностью", – отметил Трамп.

Он добавил, что действующий глава Сирии Ахмед аш-Шараа "чрезвычайно зол и обеспокоен этим нападением" и что США не будут игнорировать убийства своих граждан.

"Будет очень серьезное возмездие", – заявил Трамп.

Нападение на американских военных в Сирии, в результате которого погибли граждане США, стало первым со времен падения режима диктатора Башара Асада.

Как заявили в Центральном командовании США, стрелок-одиночка (как предполагают в Пентагоне, представитель ИГИЛ) открыл огонь по американским военнослужащим из засады, которую он устроил в районе Пальмиры в центральной части Сирии. Там, как отмечается, американские военные проводили совместное патрулирование вместе с сирийскими силами безопасности.

В результате нападения трое американцев – двое военнослужащих и гражданский переводчик – погибли. Еще трое военных США, задействованных в контртеррористических операциях в регионе, получили ранения. Они, по словам Трампа, "чувствуют себя хорошо".

Сам стрелок, согласно заявлению американских чиновников, был ликвидирован.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале ноября США отменили санкции против сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.

Действующий глава Сирии, под руководством которого был свергнут режим Асада, в Америке был включен в список "особо опасных международных террористов".

После этого в Вашингтоне также объявили о значительном ослаблении санкций в отношении Сирии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!