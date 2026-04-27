Обсуждения пока будут продолжаться дистанционно: в Пакистане назвали условие для возобновления прямых переговоров между США и Ираном

Прямые переговоры американских и иранских представителей сейчас на паузе. Встреча не планируется, потому что сначала сторонам нужно сблизить варианты своих предложений.

Об этом неназванные чиновники из Пакистана, страны-посредника, заявили агентству Reuters. По словам источников, планов созвать второй раунд переговоров пока нет.

В то же время собеседники заверили, что работа над заключением прочного мирного соглашения продолжается.

"Проект будет обсуждаться дистанционно, пока не будет достигнут определенный консенсус" – сказал пакистанский источник, знакомый с ходом событий.

Что предшествовало

27 апреля стало известно, что Тегеран предоставил Вашингтону новое предложение по восстановлению судоходства в Ормузском проливе и прекращению войны. Согласно ему, перемирие будет продлено на длительный период, а переговоры по ядерной программе – отложены.

Надежды на возрождение диалога между делегациями потерпели удар в эти выходные, когда президент США Дональд Трамп отменил поездку своих посланников в Пакистан.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Дональда Трампа спросили, когда может закончиться война против Ирана. Он заявил, что "никаких временных рамок" нет и спешить некуда, хотя ранее американские президент утверждал, что конфликт продлится от четырех до шести недель.

– Медиа заявляют, что США готовят планы новых ударов по Ирану в районе Ормузского пролива на случай срыва перемирия. Потенциальная атака будет направлена на объекты, позволяющие Тегерану контролировать стратегические морские пути.

