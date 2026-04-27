Иран передал США новое предложение по мирному процессу – Axios

Иран предоставил Соединенным Штатам Америки новое предложение по восстановлению Ормузского пролива и прекращению войны. Согласно ему прекращение огня будет продлено на длительный период, а переговоры по ядерной программе отложены. Иранское предложение должно способствовать более быстрому достижению соглашения.

Видео дня

Об этом сообщило Ахіоѕ. Ситуация в переговорном процессе между США и Ираном ухудшилась в минувшие выходные после визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан, который завершился безрезультатно.

Что известно

Кризис в переговорах зашел в тупик на прошлых выходных после того, как визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан завершился безрезультатно. Иранское руководство разделилось во мнениях относительно того, какие ядерные уступки должны быть на столе переговоров.

"Снятие блокады и прекращение войны лишит президента Трампа влияния в любых будущих переговорах по изъятию иранских запасов обогащенного урана и убеждения Тегерана приостановить обогащение — двух основных военных целей Трампа", – пишет издание.

В Белом доме сообщили, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с Арагчи в Исламабаде, но иранцы воздержались от каких-либо обязательств. Трамп сказал изданию, что позиция Ирана заставила его отменить эту поездку.

"Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся путешествовать просто для того, чтобы сидеть там", – сказал Трамп.

В чем заключается предложение Ирана

В новом предложении, которое Иран предоставил США через пакистанских посредников, речь идет прежде всего о решении кризиса по проливу и блокаде США. Белый дом получил это предложение, но еще неизвестно, готовы ли США его рассмотреть.

В нем говорится о том, что прекращение огня будет продлено на длительный период или стороны договорятся об окончательном прекращении войны. Переговоры по ядерной программе начнутся позже, после открытия пролива и снятия блокады.

Встреча Трампа относительно Ирана

По словам трех американских чиновников, ожидается, что Трамп проведет ситуационную встречу по Ирану со своей командой высшего уровня по национальной безопасности и внешней политике. Один источник сообщил, что команда Трампа обсудит кризис в переговорах и возможные следующие шаги.

В интервью Fox News Трамп дал понять, что хочет продолжить морскую блокаду, которая перекрывает экспорт нефти из Ирана, надеясь, что это заставит Тегеран уступить в течение следующих нескольких недель. Глава Белого дома похвастался, что американская блокада иранских кораблей в Ормузском проливе оказалась "невероятно эффективной". Результатом, мол, является то, что Тегеран больше не получает денег.

"Когда через вашу систему протекает огромное количество нефти... если по какой-то причине этот трубопровод закрывают, потому что вы не можете перекачать его в контейнеры или суда... случается то, что этот трубопровод взрывается изнутри... Говорят, что у них есть только около трех дней, прежде чем это произойдет", – сказал Трамп.

Один источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи четко дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам в минувшие выходные, что в иранском руководстве нет консенсуса относительно того, как реагировать на требования США. США хотят, чтобы Иран приостановил обогащение урана минимум на десять лет и вывез свой обогащенный уран из страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!