США разрабатывают план ударов по объектам Ирана в Ормузском проливе в случае срыва перемирия: что известно

На случай срыва перемирия США готовят планы ударов по Ирану в районе Ормузского пролива. Речь идет о потенциальных атаках на объекты, позволяющие Тегерану контролировать стратегические морские пути.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на осведомленные источники. Известно, что американские военные прорабатывают варианты ударов сосредотачиваясь на так называемом "динамическом нацеливании" в районе Ормузского пролива, а также в южной части Аравийского и Оманского заливов.

Среди потенциальных целей: малые скоростные катера, минные суда и другие средства, которые Иран использует для блокирования судоходства. Ранее основные атаки сосредотачивались за пределами пролива, чтобы обеспечить возможность ударов вглубь территории Ирана, однако теперь атаки сосредоточат на стратегических водных маршрутах.

По оценкам, значительная часть береговых оборонительных ракет Ирана остается неповрежденной. Кроме того, страна имеет многочисленные небольшие суда, которые могут атаковать корабли.

Источники отмечают, что быстрое открытие пролива, даже несмотря на новые удары, маловероятно. По их словам, ключевым фактором станет готовность США брать на себя риски и гарантировать безопасность прохождения судов.

Среди дополнительных вариантов рассматривают удары по объектам двойного назначения и энергетической инфраструктуре. Они должны заставить Иран вернуться к переговорам. Вместе с тем американские чиновники предупреждают, что такой сценарий может означать существенную эскалацию конфликта.

Также прорабатывается возможность точечных ударов по отдельным военным руководителям Ирана и представителям власти, которых в США считают причастными к срыву переговоров. Среди названных лиц есть главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди.

В Пентагоне заявляют, что не комментируют потенциальные или будущие операции, но подчеркивают: все варианты остаются доступными для руководства страны.

Министр обороны Пит Гегсет сообщил, что Иран во время перемирия переместил часть своих военных ресурсов, и США готовы нанести удары по этим целям в случае отказа от соглашения.

В CNN подчеркнули, что президент Дональд Трамп демонстрирует осторожность в отношении возобновления войны и отдает предпочтение дипломатическому урегулированию. Однако перемирие не имеет четкого срока, и американские военные остаются готовыми к возобновлению боевых действий.

Сейчас из-за угрозы атак большинство танкеров избегают прохождения проливом. В то же время США усилили военное присутствие в регионе: в зоне Ближнего Востока находятся 19 кораблей, включая два авианосца, еще семь – в Индийском океане.

С 13 апреля американские силы осуществляют блокаду иранских портов и уже перенаправили по меньшей мере 33 судна. Кроме того, провели по меньшей мере три операции по досмотру кораблей, в частности в Индийском океане, где задержали судно без флага с иранской нефтью.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 апреля в собственной сети Truth Social сообщил, что приказал ВМС США "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские лодки, устанавливающие мины в Ормузском проливе. Американский лидер не предоставил никакого контекста своему сообщению, и как выяснилось, соответствующий приказ Трамп отдал после того, как иранцы установили дополнительные мины в проливе.

