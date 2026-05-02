ОАЭ отменили меры предосторожности в отношении воздушного движения, введенные во время атак Ирана

Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов 2 мая объявило об отмене временных мер предосторожности, которые были введены из-за массированных воздушных атак Ирана. Таким образом, в ОАЭ объявлено "полное восстановление воздушного движения" для всех авиаперевозчиков.

Видео дня

Решение было принято после "комплексной оценки эксплуатационных условий и условий безопасности в координации с соответствующими органами власти", отметил регулятор ОАЭ. Его заявление цитирует государственное агентство Wam.

"Непрерывный мониторинг угроз для обеспечения высокого уровня безопасности авиации продолжается в режиме реального времени", – заявил регулятор. Он выразил свою благодарность пассажирам и авиаперевозчикам "за сотрудничество в течение всего периода мер предосторожности".

Что предшествовало

Ограничения на авиа перелеты и полное закрытие воздушного пространства в ОАЭ были введены в качестве меры безопасности в последний день февраля, после того, как Иран с воздуха атаковал страны Персидского залива.

Напомним, что под ударами иранских беспилотников и ракет, среди прочих, оказались международные аэропорты Дубая и Абу-Даби.

Однако ОАЭ с момента вступления в силу условного прекращения огня(это произошло еще 8 апреля) больше не подвергались ракетным и дроновым ударам, отмечает Wam.

Что сейчас в ОАЭ

Два главных авиаперевозчика страны, Emirates Airline и Etihad Airline, уже возобновили свою деятельность "на 80 и 75 процентов от довоенной мощности соответственно", хотя зарубежные перевозчики еще не отменили приостановку рейсов в ОАЭ, сообщает агентство.

Кронпринц Дубая, вице-премьер и министр обороны, шейх Хамдан бин Мохаммед выразил свою гордость стойкостью гражданской авиации в сложные времена.

В свою очередь глава Emirates Тим Кларк заявил, что компания "более чем способна справиться" с последствиями войны с Ираном. По его словам, авиаперевозчик Emirates, несмотря на более чем месяц приостановленной деятельности, уже к концу 2026 года "станет самой прибыльной авиакомпанией".

Как сообщал OBOZ.UA, часть общины экспатов Дубая, которые временно выехали во время войны в Ближнем Востоке, уже вернулась в город. Это происходит на фоне прекращения огня, о котором ранее договорились Тегеран и Вашингтон. Так, двери школ в Дубае снова открыты, а работники постепенно возвращаются к личным встречам.

