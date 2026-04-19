'Страх никуда не исчез': как Дубай возвращается к привычной жизни после обстрелов Ирана

Часть общины экспатов Дубая, которые временно уехали во время войны на Ближнем Востоке, возвращаются в город. Это происходит на фоне прекращения огня, о котором ранее договорились Тегеран и Вашингтон.

Об этом пишет Business Insider, назвав происходящее осторожным возвращением. Двери школ в Дубае снова открываются, а работники постепенно возвращаются к личным встречам.

Новая нормальность

Управление знаний и развития человека, которое контролирует частное образование в Дубае, объявило, что школы и высшие учебные заведения возобновят очное обучение с понедельника. Школьные автобусные перевозки также возобновятся в этот день.

Правительство ОАЭ посоветовало работникам частного сектора работать удаленно в течение нескольких дней после начала войны. Хотя некоторые сотрудники вернулись в офисы еще в начале конфликта, все больше людей, судя по всему, начинают работать в штатном режиме сейчас.

Объемы отправлений в ОАЭ сократились на 50% в первую неделю войны, а во вторую неделю остались на прежнем уровне. Сейчас их количество снова растет, но частично это связано с тем, что родственники отправляют подарки и посылки с необходимыми вещами своим близким в ОАЭ.

Тем, кто остается в Дубае, следует сохранять осторожность. Сэнди Занелла, которая планирует вернуться в эти выходные, сказала, что с нетерпением ждет возвращения к своей привычной жизни в Дубае. Однако из-за неопределенности относительно перемирия она пока не уверена, стоит ли отправлять детей в школу на полный день.

"Это то, что я не могу контролировать. Я доверяю учителям и всему остальному, но слишком много часов, когда могут раздаваться тревоги и предупреждения", – сказала женщина.

Среди семей с высокими доходами произошел переход от реактивного принятия решений к планированию на случай непредвиденных обстоятельств.

"Семьи все чаще задумываются над тем, как обеспечить стабильность для детей: то ли остаться на месте, имея надлежащую поддержку, то ли найти временный альтернативный вариант, пока ситуация в Дубае не прояснится", – отметил Ангус Гибсон, отметил основатель и директор Treberys Private, частной консалтинговой компании по вопросам образования и переезда

Как сообщал OBOZ.UA, днем 18 апреля иранские войска нанесли удары по торговым судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере два корабля. Другие суда получили радиосообщения от иранского военно-морского флота с угрозами.

