Иранские дроны упали возле немецкого круизного лайнера в Абу-Даби: на борту 3,5 тыс. человек – Bild

В порту Абу-Даби произошел взрыв неподалеку от немецкого круизного лайнера "Mein Schiff 4" компании TUI Cruises. По информации немецких СМИ, к инциденту причастны два иранских беспилотника, которые врезались в склад на военно-морской базе вблизи порта.

На борту судна находились около 3,5 тысяч пассажиров, и из-за опасности экипаж вынужден был эвакуировать их в безопасные помещения. Об этом сообщает Bild.

По словам пассажиров, инцидент произошел около 16:30 по немецкому времени. Туристов предупредили через мобильные телефоны и приказали собираться в корабельном театре, избегать окон и сохранять спокойствие.

На борту царила напряженная атмосфера: многие люди, в том числе семьи с детьми, были напуганы, раздавались плач и паника.

Взрыв вызвали два иранских беспилотника, которые упали на склад на военно-морской базе Аль-Салам недалеко от порта. В результате падения вспыхнули два контейнера, а над портом поднялся густой черный дым.

Сейчас все круизные суда в регионе остаются пришвартованными, а воздушное пространство закрыто, что делает возвращение пассажиров домой самолетом невозможным. Компания TUI Cruises отменила все рейсы в этом регионе до 2 марта и работает с местными властями и международными партнерами для обеспечения безопасности пассажиров.

Пассажирам на борту предоставляют все необходимые услуги: обеспечивают питание, медикаменты и детские товары. Представители TUI Cruises заявили, что безопасность гостей и экипажа является главным приоритетом, и заверили, что пострадавшие получат полный возврат средств или скидку при повторном бронировании.

Напомним, Иран совершил дроновый удар беспилотниками Shahed-136 по базе французских военно-морских сил "Кам де ля Пе" в Абу-Даби. Атаки Тегерана по Объединенным Арабским Эмиратам продолжаются.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

