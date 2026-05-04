'Ничего нового': Мерц оценил угрозы Трампа вывести войска из Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что намерения США сократить военное присутствие в стране не являются новыми. По его словам, речь идет о контингенте, который ранее размещался временно.

Заявление прозвучало в эфире программы Caren Miosga на телеканале ARD. Мерц пояснил, что решение о возможном выводе военных обсуждали уже длительное время, а часть подразделений была развернута еще при президентстве Джо Байдена.

"Это, возможно, звучит обостренно, но ничего нового здесь нет", – сказал канцлер.

Реакция Берлина

Мерц отдельно подчеркнул, что не связывает эти намерения со своими разногласиями с президентом США Дональдом Трампом относительно политики в отношении Ирана. Он прямо отрицает любую связь между этими событиями. "Нет никакой связи", – заявил он.

Канцлер также подчеркнул, что гарантии ядерного сдерживания со стороны США остаются в силе. По его словам, "нет никаких ограничений американских обязательств в рамках НАТО", и сомнений в этом не возникает.

В то же время Мерц признал, что между ним и Трампом есть разные подходы к отдельным вопросам. Но, по его словам, это не меняет ключевого – Соединенные Штаты остаются главным партнером Германии в Альянсе. Он также добавил, что продолжит работать над отношениями с Вашингтоном, даже несмотря на сложные моменты.

Масштабы сокращения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может сократить военное присутствие в Германии больше, чем планировалось ранее. По его словам, речь идет о выводе более 5000 военных, и эта цифра может возрасти. Он озвучил это во время общения с журналистами во Флориде.

Сейчас в Германии находится около 39 тысяч американских военных, и страна остается крупнейшим центром США в Европе. Здесь расположены ключевые базы и учебные центры. Ранее сообщалось, что одно из боевых бригадных подразделений планируют вывести в течение 6–12 месяцев. Также речь шла об отказе от размещения батальона с крылатыми ракетами Tomahawk.

Мерц подтвердил, что эти ракеты пока не будут поставлять в Германию. По его словам, США сами испытывают недостаток таких систем. "Объективно сейчас почти нет возможности передавать такие вооружения", – пояснил канцлер.

Он, впрочем, уточнил, что это не окончательное решение. Проект не закрыт, и в будущем к нему могут вернуться.

Политическое напряжение

Отдельно канцлер прокомментировал ситуацию внутри немецкой коалиции. Он отверг идею повышения налогов для состоятельных граждан, которую поддерживает Социал-демократическая партия. По словам Мерца, такая инициатива не найдет поддержки в его политической силе.

Он также признал, что в правительстве растет недовольство компромиссами. "Компромиссы – это не дорога с односторонним движением", – сказал он, призвав партнеров к большей гибкости.

Мерц подчеркнул, что не рассматривает вариантов альтернативного большинства в парламенте. И, по его словам, никакого сотрудничества с партией AfD не будет.

Что предшествовало

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа из-за того, как он действует в Иране. Также политик выразил сомнение относительно возможности свержения иранского режима.

Мерц заявил, что действия главы Белого дома не являются деэскалацией конфликта, и не попыткой достичь мира, а"масштабной эскалацией с неопределенным результатом".

Мерц также обвинил Трамп в том, что США "совершенно очевидно вступили в эту войну без всякой стратегии" и не имеют четкой стратегии выхода из конфликта.

Комментируя переговоры США с Ираном, Мерц раскритиковал подход Белого дома и заявил, что "иранское руководство унижает целую нацию США".

После этого Дональд Трамп набросился на канцлера Германии, обвинив его в том, что он якобы допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана. Американский лидер заявил, что Мерц "не понимает, что говорит". Трамп посоветовал немецкому лидеру сосредоточиться на войне в Украине ивнутренних проблемах Германии.

Фридрих Мерц заверил, что несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с президентом США Дональдом Трампом остаются неизменно хорошими. Он отметил продолжение активного трансатлантического диалога.

