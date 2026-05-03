'Без сокращенных путей': Во Франции сделали категорическое заявление об Украине в ЕС

Министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад заявил во Франции, что Украина должна двигаться к членству в Европейском Союзе постепенно. Это прозвучало в интервью, обнародованном недавно, на фоне обсуждения идей по ускоренному сближению с ЕС.

Интервью опубликовало издание Le Figaro, где Аддад прокомментировал инициативу президента Франции относительно символического вступления Украины. Он прямо отметил, что "не может быть никаких компромиссов относительно ценностей и законодательства ЕС", а сам процесс интеграции является длительным и сложным.

Этапы интеграции

В разговоре французский министр подчеркнул, что путь в Евросоюз для Украины, как и для других кандидатов, включает глубокие реформы. Речь идет о борьбе с коррупцией, укреплении верховенства права и независимости судебной системы.

"Интеграция в Европейский Союз – это длительный процесс, требующий реформ", – подчеркнул он. И добавил, что в то же время сближение этих стран с ЕС является геополитически необходимым шагом.

Возможно, именно поэтому во Франции говорят о промежуточных форматах. Аддад пояснил, что одним из вариантов может стать постепенное приближение с частичным доступом к политикам Союза. Это выглядит как компромисс между ожиданиями и реальностью, но без упрощений.

Условия членства

Самое важное, по словам министра, остается неизменным – полноправное членство возможно только после выполнения всех требований.

"Чтобы быть полноправным членом, иметь доступ ко всему, надо говорить правду: ни один сокращенный путь невозможен", – заявил Аддад. Он также отметил, что в реформах нуждается не только Украина, но и сам Европейский Союз, который должен стать более гибким.

Отдельно министр упомянул о войне России против Украины. По его словам, в начале полномасштабного вторжения были опасения, что Европа не выдержит длительного противостояния. Но этого не произошло.

"Но четыре года спустя Европа все еще поддерживает Украину", – сказал он.

Аддад также подчеркнул роль Франции в поддержке Киева. В частности, он упомянул создание Коалиции желающих для координации помощи и гарантий безопасности.

"Франция является движущей силой стратегического пробуждения Европы", – отметил министр.

Он добавил, что даже после возможного прекращения огня Россия будет оставаться угрозой. И, как он выразился, ключевым фактором для Европы является выносливость.

