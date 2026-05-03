Наглядно о том, как происходит российская экспансия в Украине и как работает российский дипстейт на примере того самого Голосеевского мужского монастыря (Голосеевская пустынь), где в начале года журналисты обнаружили подпольную российскую школу.

Сама Голосіївська пустинь відпочатку виглядала зовсім не так, як зараз. Подивіться на фото 1912 року. Можна побачити, що храм було збудовано в традиційному для центральної України стилі козацького бароко. Але у 1920-ті роки монастир, всі його храми та будинки зруйнували більшовики. Те, що стоїть зараз на місці історичних будівель – мутант-новоділ. Збудований він уже зовсім в іншому, московському стилі. З червоної цегли, з характерними для Московії куполами-цибулинами. Окрім того, що для України це абсолютно чужорідні форми, це ще й несмак та жлобство. Пародія на традиційну архитектуру.

Пояснюється таке переродження досить просто – Голосіївську пустинь у 90-ті відроджували на гроші київського кримінального авторитета Володимира Киселя, який вочевидь не був шанувальником архітектури. Поховали його прямо на території монастиря, серед жлобських споруд із червоної цегли. На знак пошани та подяки за допомогу у будівництві цього жахіття.

Таким чином, завдяки спільній роботі московської церкви та криміналітету у Києві під виглядом "стародавнього монастиря" виник новобуд УПЦ МП – такий собі ідеологічний інкубатор, який займається явно ворожою для України діяльністю.

Вперше цей монастир гучно оскандалився ще у 2018 році, коли з'ясувалося, що там переховується бразильський найманець Рафаель Лусваргі, який воював за ЛДНР на Донбасі. Так, у Київському монастирі реально переховували вбивцю, який приїхав до України за гроші вбивати українців. Тоді про це стало відомо журналістам, і Лусваргі затримали небайдужі громадяни (див. відео).

І ось на початку цього року з'ясувалося, що у цьому ж гадюшнику працює російська школа, де вчать співати гімн РФ.

Після того, як кримінальних авторитетів 90-х перебили, у монастиря з'явилися вже інші друзі та покровителі – проросійські політики. Наприклад, на території монастиря багато років зареєстровано ГО "Київський духовний центр", керівником якого у 2016-2023 був той самий колишній депутат Київради від Партії регіонів Олексій Омельяненко, про якого я писав минулого разу. Разом із ним ще одним засновником організації був штатний пропагандист каналів Медведчука Юрій Молчанов (до речі, де він тепер?)

Так діє російський діпстейт в Україні. І цей Голосієвський монастир - далеко не єдиний подібний приклад. Про інші - у наступних постах.