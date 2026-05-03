В Украину придет резкое потепление до +27: подробный прогноз

В понедельник, 4 мая, в Украину вернется желанный антициклон. По всей территории страны будет сухая и солнечная погода, однако в двух украинских регионах будет еще прохладная погода.

Видео дня

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко. В Крыму и Приазовье будет еще местами облачно.

Погода в Украине и Киеве 4 мая

По ее словам, первая половина недели принесет солнечную погоду ивысокие температурные показатели, однако посреди недели в западных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха в ночь на 4 мая составит +5...+11 градусов, в то же время на востоке и северо-востоке будет прохладнее, +1...+6 градусов. Днем, 4 мая в Украине +19...+24 градуса, на западе и севере +23...+26 градусов, в Крыму и Приазовье в течение дня +9...+14 градусов тепла.

В то же время в Киеве весь день будет теплая и солнечная погода, в течение дня темпа +25 градусов тепла.

Между тем, по информации Укргидрометцентра, завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь на юго-востоке страны днем дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточной части – северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью +3...+8°С тепла, на востоке страны +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0...+3 градуса. Днем воздух прогреется +14...19 градусов тепла, на западе и севере страны +20...+25 градусов тепла. В Киеве днем столбики термометров покажут +25 градусов.

Напомним, ранее климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки