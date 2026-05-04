Зеленский: находим свои форматы санкций против теневого флота РФ

Украина пытается находить определенные форматы санкций против теневого флота Российской Федерации. Сейчас уже есть соответствующие результаты.

Впрочем, нужна помощь и санкции от украинских партнеров. Об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram во время своего официального визита в Ереван.

"Сейчас мы находим свои форматы санкций против российского теневого флота. И сегодня утром мы показывали соответствующие результаты – то, чего Украине удалось достичь ночью", – написал Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что нужны санкции партнеров. Например, по его мнению, Великобритания делает это очень правильно.

"Нам важно, чтобы они помогли и другим партнерам реагировать соответственно. В частности об этом сегодня говорим с премьер-министром Стармером и другими партнерами во время визита в Армению", – говорится в заметке.

Владимир Зеленский напомнил, что визит в Армению первый за последние 24 года.

"То есть за это время в Украине и Армении уже выросло поколение. Но, тем не менее, важно, что визит есть и что он происходит вместе с приездом многих других европейских – и не только – лидеров в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества", – добавил Зеленский.

Президент также напомнил, что впервые Армения организует саммит ЕПС у себя.

"То, что все страны так организовались, – это сильный европейский сигнал России, безусловно. Приехал также премьер-министр Канады Марк Карни. На завтра у нас запланирована встреча. Важно, чтобы все мы предметно координировались", – резюмировал свое заявление президент.

Напомним, что 3 мая шведская береговая охрана провела осмотр судна, которое подозревают в причастности к так называемому российскому теневому флоту. Инцидент произошел в территориальных водах Швеции неподалеку Треллеборга, примерно в 14:00.

Также сообщалось о том, что суда так называемого "теневого флота" России начали избегать вод Швеции после того, как скандинавская страна усилила проверки и начала останавливать танкеры в море. Это уже повлияло на маршруты перевозки российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 мая украинские беспилотники нанесли массированный удар по Ленинградской области. Целью атаки в очередной раз стал крупнейший нефтеналивной порт РФ в Балтийском море. По предварительным данным, взрывы прогремели в Приморске, Выборге и Усть-Луге.

