Как выглядела Костюк в 15 лет. Видео с юной Мартой стало популярным в интернете

После того, как вторая ракетка Украины Марта Костюк впервые в своей карьере выиграла турнир WTA 1000, она сделала свой фирменный фляк, который многие медиа ошибочно окрестили сальто. Фляк – это переворот назад прыжком, при котором тело совершает оборот через голову с промежуточной опорой на руки. Это базовое движение в гимнастике, часто используемое для разгона перед сальто.

Видео дня

Такой акробатический элемент спровоцировал настоящий ажиотаж у поклонниках в социальных сетях. Многие вспомнили архивное видео, на котором 15 летняя Марта рассказывает про этот ритуал.

"Я занималась гимнастикой 7 лет и одновременно играла в теннис. Когда я выигрываю турнир, я делаю это", – говорит в кадре будущая суперзвезда.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк накануне в финале со счетом 6:3, 7:5 обыграла россиянку Мирру Андрееву, став победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде. Это позволило украинке установить личный финансовый рекорд по призовым за один турнир.

Позже Марта рассказала о необычном талисмане, который сопровождал ее команду. 23-летня киевлянка объяснила, как случайная находка превратилась в символ удачи.

После поединка Костюк – Андреева россияне в комментариях отметили разницу в уровне игры и признали превосходство украинки.

Сама же Андреева пришла на награждение в желто-синей одежде, чем спровоцировала бурную реакцию у болельщиков из РФ.

Отметим, что в сети завирусилось флеш-интервью Костюк, где она "заставила" Мирру Андрееву терпеливо слушать "Слава Украина!".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!