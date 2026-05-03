Клиентам Приватбанка рекомендуют заменить карты: кому следует прийти в отделение

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

В отделение ПриватБанка можно не идти

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Однако если посещать его нет возможности либр желания, сделать это можно также онлайн.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

При этом, отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Сделать это можно как по Украине, так и за границу.

В то же время, использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", можно и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Сколько действует карта ПриватБанка

Вместе с тем, отметили в банке, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен", напомнили в банке. А потому все карты продолжат работать без ограничений:

как для оплаты покупок и услуг,

так и для получения наличных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцы-клиенты ПриватБанка получили возможность покупать в приложении Приват 24 билеты на европейские железные дороги – в разделе "Транспорт". Сейчас билеты доступны в 8 стран.

