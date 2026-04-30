'Пусть лучше занимается войной в Украине и Германией': Трамп снова набросился на Мерца из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказываний об Иране. Он посоветовал немецкому лидеру сосредоточиться на войне в Украине и внутренних проблемах Германии.

Заявление появилось непосредственно в заметке американского президента в соцсети Truth Social. Там Трамп подробно изложил свою позицию и дал оценку действиям Мерца.

В частности, он написал:"Канцлер Германии должен был бы уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной... а не вмешиваться в дела тех, кто борется с ядерной угрозой со стороны Ирана".

Резкая реакция сторон

Трамп обвинил Мерца в неэффективности по завершению войны России против Украины. Также он указал на проблемы Германии в сферах иммиграции и энергетики. По словам президента США, немецкий канцлер должен был бы заниматься этими вопросами, а не комментировать ситуацию вокруг Ирана.

Накануне Трамп высказал еще более жесткую оценку. Он заявил, что Мерц якобы считает допустимым наличие ядерного оружия у Ирана, и добавил, что тот "не знает, о чем говорит". Это прозвучало резко, даже для политических споров такого уровня. Но, кажется, напряжение между сторонами только растет.

Детали конфликта

Критика прозвучала после заявления Мерца, сделанного в понедельник. Канцлер Германии тогда сказал, что руководство Ирана унижает американский народ. Он также раскритиковал США за отсутствие четкой стратегии в войне.

На этом фоне Трамп отреагировал не только словами. Он пригрозил сократить численность американских войск в Германии. Это может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе, хотя пока речь идет только о заявлении.

Ситуация развивается довольно быстро. Это выглядит как еще один виток напряжения между союзниками, которые ранее действовали более согласованно. Но что будет дальше – пока вопрос открыт.

Напомним, что сам канцлер заверил, что несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с американским президентом остаются неизменно хорошими. Он отметил продолжение активного трансатлантического диалога.

Мерц и ранее предостерегал США и Израиль от ведения затяжной войны против Ирана. Такой конфликт, по его словам, может привести к распаду иранского государства, новой волне миграции в Европу и серьезным экономическим последствиям.

