"Ни одно государство не может спать спокойно": в Нью-Йорке завершилась 80-я сессия Генассамблеи ООН

Генеральная Ассамблея ООН продолжала свою работу, в том числе проводила чрезвычайные специальные сессии, посвященные войне против Украины, даже "в условиях, когда Совет Безопасности ООН не в состоянии действовать". Тем не менее Украина ожидает от ООН более эффективной работы, считает председатель 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

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В свою очередь, ООН должна защищать свой Устав, заявила она. Заявление прозвучало 8 сентября, во время 80-й, юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Государства не могут спать спокойно

Пожалуй, впервые в ООН признали, что Совет Безопасности ООН в последние годы "был неспособен действовать" – очевидно, из-за одной из участниц Совбеза, страны-агрессора России, нарушившей Устав организации.

"Если границы можно изменять силой, если суверенитетом можно пренебрегать, когда это неудобно, или соблюдать его лишь тогда, когда это позволяет политика, ни одно государство-член ООН больше не может спать спокойно", – заявила Анналена Бербок.

По ее словам, к сожалению, не только в Украине, но и "в Газе, в Судане, Мьянме и других местах", то есть повсеместно, "где нарушаются Устав ООН и международное гуманитарное право, гражданские лица платят за это высокую цену", сказала глава 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Соответственно, и "в Газе, в Украине, в Судане, на Гаити, на Ближнем Востоке" люди ожидают от ООН "большего, потому что им нужно, чтобы наш мир стал лучше", отметила Анналена Бербок.

Вызовы для человечества

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, 80-я сессия проходила на фоне "серьезных вызовов для человечества" – многочисленных военных конфликтов.

"Мы стали свидетелями разрушений, смертей и перемещения людей из-за многочисленных конфликтов, неравенства, несправедливости, гнева и бедности, которые являются следствием системы, настроенной против наиболее уязвимых", – сказал он.

В условиях этих вызовов "все государства, большие и малые", должны придерживаться принципов Устава ООН, в частности разрешать споры мирными средствами и действовать в соответствии с международным правом, считает Гутерриш.

Что предшествовало

Однако в своей довольно лаконичной речи действующий генсек ООН, которого считают сторонником российского военного преступника Путина, ни разу ни в каком контексте не упомянул ни Россию, ни Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина хочет использовать текущий сентябрь и следующий октябрь для возобновления дипломатического процесса. Президент нашей страны Владимир Зеленский предложил именно Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в конце этого месяца, в качестве возможного места проведения дальнейших переговоров между США и Украиной.