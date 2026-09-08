«Есть новое предложение»: в МИД подтвердили подготовку встречи Зеленского и Мадьяра

Украина направила Венгрии новое предложение относительно места и даты встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьара. Киев рассчитывает на проведение встречи.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил об этом на брифинге, отметив, что украинская сторона давно готова к переговорам с Мадяром, передает корреспондент "Укринформа". По его словам, ещё до выборов премьер-министра Венгрии стороны обсуждали графики и возможные места встречи, а теперь Киев передал Будапешту новое предложение.

Встреча лидеров

"Встреча президента Зеленского с премьером Мадяром планируется. Мы давно к ней готовы, ещё до выборов Петера Мадяра согласовывались графики и места встречи. Могу подтвердить, что на данный момент есть свежее, новое предложение о том, когда и где именно мы, лидеры, можем встретиться. Мы передали его венгерской стороне и рассчитываем, что такая встреча может состояться", – сказал представитель МИД.

Дипломат добавил, что Киев был бы рад встрече Зеленского и Мадьяра. Украинская сторона также рассчитывает, что переговоры помогут вывести нормализацию украинско-венгерских отношений на стабильные рельсы.

Позиция Будапешта

Отдельно Тихий не уточнил предложенные даты и место встречи. В то же время он подтвердил, что соответствующее предложение уже передано венгерской стороне.

Украина и Венгрия также работают над вопросами, которые Будапешт поднимает в контексте двусторонних отношений. В частности, речь идет о защите прав национальных меньшинств.

4 сентября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявлял, что Украина добивается прогресса в решении озабоченностей Венгрии относительно защиты прав национальных меньшинств.

По его словам, соответствующее законодательство готовят к представлению на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия официально осудила российскую военную агрессию против Украины. Кроме того, Будапешт считает, что поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка.

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