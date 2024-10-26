'Это неприемлемо': дипломаты США жестко высказались по поводу визита Гуттериша на саммит БРИКС

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС вызвал волну негодования среди политиков и дипломатов на Западе. Особенно их поразил тот факт, что на украинский Саммит мира генсек ООН не приехал, но присоединился к мероприятию российского диктатора и преступника.

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В ходе саммита БРИКС Гутерреш призвал к "справедливому миру" в Украине на основе принципов Устава ООН. Он отметил необходимость уважать "суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость всех государств". Но почему-то не отметил, кто именно нарушил упомянутый Устав ООН.

Более того, Гутерреш низко поклонился российскому диктатору, который – и это неоднократно признавали в других странах ООН – нарушил и Устав ООН, и многие другие международные соглашения.

"Не могу представить, почему он решил уехать. Путин является обвиняемым военным преступником, и генеральный секретарь ООН поехал к нему? Это неприемлемо", – в частности, отметил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Другой бывший посол США в Украине Стивен Пайфер добавил, что "дипломат Тейлор прав, действия Гутерреша абсолютно неприемлемы".

Гутерреш не только хочет держать открытыми каналы коммуникации с такими людьми как Путин, но считает это своей ответственностью, считает бывший посол США в НАТО, уполномоченный по делам Украины администрации Трампа Курт Волкер.

"Я думаю, он считает, что должен быть кто-нибудь, кто сможет поговорить с Путиным хотя бы время от времени. И я думаю, что как генеральный секретарь ООН он чувствует эту ответственность", – сказал Волкер.

Однако Волкер не оправдывает Гутерреша, а наоборот, осуждает – за то, что последний проигнорировал Саммит мира в Украине, а решил принять участие в БРИКС. Такая откровенная склонность к одной стороне ставит под сомнение его авторитет в разрешении российско-украинского конфликта, отметил американский дипломат.

Депутат немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которая также вспомнила, что Гутерреш отклонил приглашение Украины на Саммит мира, "но склонился перед диктаторами и военными преступниками", заявила, что "отставка Гутерреша уже назрела".

Напомним, что в ООН попытались оправдать поездку генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в Россию на саммит БРИКС. Там это назвали "стандартной практикой".

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица объяснил: оправдание, что генсеку организации нужно вести диалог со всеми странами, являющимися важными членами ООН, не работают. Ведь Гутерреш был приглашен на Саммит мира в Швейцарии, но туда не приехал, хотя там собралось гораздо больше "важных членов ООН".

Как сообщал OBOZ.UA, " Гутерреш не при Путине, он просто прикрывает свою задницу, надеясь, что на каком-то этапе ООН все-таки приобщат к переговорам". По крайней мере, считает журналист, нардеп Вадим Денисенко. Но и толку от его поездок и общения с преступниками будет столько же, сколько и от мирных инициатив Папы Римского, добавляет народный избранник.