Российская Федерация помогает Ирану в войне против Соединенных Штатов. Это признал генерал Дэн Кейн, который возглавляет Объединенный комитет начальников штабов США.

Военный прокомментировал сотрудничество Москвы и Тегерана 30 апреля, во время публичных слушаний комитета Сената по вооруженным силам. Об этом пишет The Guardian.

Кейн отказался разглашать детали публично, но подтвердил: "Там точно есть какие-то действия".

Сенатор Роджер Уикер (республиканец, представитель штата Миссисипи) согласился с этим фактом.

"Нет сомнений, что Россия Владимира Путина принимает серьезные меры, чтобы подорвать наши усилия достичь успеха в Иране", – заявил Уикер.

Что предшествовало

26 апреля американский президент Дональд Трамп признал, что Исламская Республика получает определенную помощь от Пекина. В то же время Трамп заявил, что не разочарован этим фактом, потому что Соединенные Штаты также помогали другим странам во время войн – Украине, например.

"Думаю, что они, возможно, помогают, но не считаю, что много. Они могли бы помочь гораздо больше", – сказал президент, имея в виду КНР.

Что касается России, то администрация Трампа отрицала подобное сотрудничество. В конце мая государственный секретарь Марко Рубио утверждал, что Москва не делает для Тегерана ничего такого, что могло бы каким-то образом помешать американским операциям против Ирана.

Как писал OBOZ.UA:

– Высокая представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала огромную нестабильность и унесла много жизней, но РФ выгодно ее затягивание, ведь это означает более высокие цены на энергоносители, истощение арсеналов ПВО стран Запада и союзников и отвлечение внимания от преступлений Кремля.

– По данным Axios, Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Это нужно либо для того, чтобы попытаться разорвать переговоры, либо для нанесения последнего удара перед завершением войны.

