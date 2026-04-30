Трамп ищет новые варианты военных действий против Ирана – Axios

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Это нужно либо для того, чтобы попытаться разорвать переговоры, либо для нанесения последнего удара перед завершением войны.

Об этом пишет журналист Axios Барак Равид. По словам источников медийщика, глава Белого дома ждет брифинг командующего Центкома армии США в Иране Брэда Купера, там же может выступить и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн.

Предложения Трампу от армии

В материале говорится, что Центком подготовил план "короткой и мощной" волны ударов по Ирану, куда вероятно войдут объекты критической инфраструктуры в надежде выйти из переговорного тупика.

Еще один план, который, как ожидается, представят главе Белого дома, будет сосредоточен на захвате части Ормузского пролива, чтобы предоставить доступ к коммерческим кораблям, однако это может потребовать привлечения "морских котиков" (неофициальное название морских пехотинцев США – Ред.).

Последний вариант – высадка специалистов по радиоактивным элементам при поддержке отряда "Дельта" для вывоза иранских запасов высокообогащенного урана .

Глава Белого дома сомневается

Сам же Трамп, как отмечается, продолжает настаивать на блокаде иранских портов, однако он может эскалировать боевые действия, если Тегеран не будет уступать. В армии США также рассматривают возможность того, что Корпус стражей Исламской революции может действовать превентивно, и атаковать американские силы.

Издание пишет, что ранее Купер проводил для Трампа аналогичный брифинг 26 февраля, за два дня до того, как США и Израиль начали боевые операции против Ирана. Источник Axios, близкий к Белому дому заявил, что этот брифинг способствовал решению главы Белого дома начать войну.

Напомним, ранее Госдеп США предложил план по созданию международной коалиции для открытия Ормузского пролива. Причиной называют то, что поскольку цены на нефть стремительно растут из-за опасений длительных перебоев в мировых поставках топлива.

Кроме того, Дональд Трамп отклонил мирное предложение Ирана по открытию Ормузского пролива и заявил, что морская блокада будет оставаться в силе до заключения ядерной сделки. По его словам, это ключевой рычаг влияния на режим аятолл.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома поручил своей команде подготовить план затяжной блокады Ирана. Он решил продолжать давить на экономику Тегерана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в и из иранских портов.

