Рейтинг свободы медиа: Украина за год поднялась на семь позиций

Украина за год поднялась на семь позиций в мировом рейтинге свободы прессы. Новый индекс обнародовали 30 апреля, он охватывает 180 стран и территорий.

Видео дня

Рейтинг подготовила организация "Репортеры без границ", которая ежегодно анализирует состояние свободы медиа в мире. Данные обнародовали в четверг.

В отчете указано, что позиция Украины улучшилась по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году Украина занимала 62-е место, а теперь поднялась на 55-ю строчку. И это выглядит как постепенное движение вверх, хотя общая картина в мире не такая оптимистичная. В самом отчете подчеркивают несколько важных тенденций.

В частности, средний глобальный показатель свободы медиа упал до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Более половины стран теперь относят к категориям со сложной или очень серьезной ситуацией.

Ключевые изменения года

Наибольшее ухудшение зафиксировали в правовой среде для журналистов. Это один из пяти показателей, по которым оценивают свободу прессы вместе с политическим, экономическим, социальным и безопасностным факторами.

Соединенные Штаты потеряли семь позиций в рейтинге. Также существенное падение показали некоторые страны Латинской Америки, в частности Эквадор и Перу. В то же время Норвегия уже десятый год подряд остается на первом месте, а Эритрея третий год подряд замыкает список.

Отдельно авторы индекса отметили Сирию, которая продемонстрировала наибольший рост. Страна поднялась сразу на 36 позиций, что стало самым заметным улучшением в нынешнем рейтинге.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2024 году Украина заняла 61-е место из 180 в новом Индексе свободы прессы. Таким образом она поднялась на 18 ступенек вверх в рейтинге, поскольку в 2023 году имела 79-е место, в 2022-м – 106-е, а в 2021 – 97-е. Аналитики, в частности, отметили улучшение показателя безопасности – уменьшение количества погибших журналистов и политического показателя для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!