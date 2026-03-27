Россия не делает для Ирана ничего, что могло бы помешать операциям США, – Рубио

В Соединенных Штатах Америки снова высказались относительно сотрудничества России и Ирана. Там считают, что Москва не делает для Тегерана ничего такого, что могло бы каким-то образом помешать американским операциям против Ирана.

Видео дня

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Его попросили прокомментировать, наблюдается ли рост поддержки Ирана со стороны России.

"Слушайте, я не собираюсь... Позвольте мне сказать вам так. Россия не делает ничего для Ирана, что каким-то образом препятствовало бы нашей операции или влияло бы на нее. Это лучший способ, как я мог бы это сформулировать", – ответил Рубио.

Он также прокомментировал то, что делегация депутатов Государственной думы РФ впервые с начала полномасштабной войны России против Украины прибыла в США. При этом ее члены находятся под американскими санкциями, из которых временно сделали исключение, чтобы сделать возможным их приезд.

По словам Рубио, этот визит был запланирован заранее, и в США смогли попасть не все российские законодатели, которые намеревались это сделать.

"Не все смогли приехать, кажется, только четырем мы разрешили приехать. Мы все еще думаем... Россия все еще является мощной страной с ядерным оружием, и для ядерных государств важно иметь определенное взаимодействие на правительственном уровне, так же, как мы это делаем на дипломатическом уровне", – сказал госсекретарь.

Он не считает, что со стороны Вашингтона это была "какая-то большая уступка в любой ситуации или форме".

Как сообщал OBOZ.UA, поддержка Кремля "вдохновляет" Иран в войне против США и Израиля. За это президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан поблагодарил главаря РФ Владимира Путина.

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи ранее признал, что Россия и Китай помогают его стране противостоять США и Израилю различными способами. В частности, предоставляя "военное сотрудничество".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!