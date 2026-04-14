Россия заинтересована в затягивании войны США с Ираном, – Каллас в ООН

Война на Ближнем Востоке вызвала огромную нестабильность и унесла много жизней. Но России выгодно ее затягивание, ведь это означает более высокие цены на энергоносители, истощение арсеналов ПВО стран Запада и союзников и отвлечение внимания от преступлений Кремля.

Видео дня

Об этом заявила высокая представитель Европейского Союза Кая Каллас. 13 апреля она выступила на ежегодной сессии Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященной сотрудничеству между ЕС и ООН. Текст речи распространила пресс-служба Европейской службы внешних дел.

"Сегодня мы наблюдаем грубое нарушение и разрушение международного права со времен Второй мировой войны. Мир и безопасность – под угрозой... Крах международного права очевиден в двух важнейших мировых кризисах сегодня – агрессивной войне России против Украины и войне на Ближнем Востоке", – сказала руководительница европейской дипломатии.

Полномасштабное вторжение в Украину – это "одно из самых ужасных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций", подчеркнула Каллас. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то эта война больше не является региональной – ее последствия распространяются по всему миру.

"Россия также поддерживает Иран разведывательными данными и беспилотниками. Затягивание войны выгодно для РФ из-за высоких цен на энергоносители, истощения арсеналов ПВО, отвлечения внимания", – подчеркнула представительница ЕС.

Она рассказала, что недавно посещала регион Персидского залива. "Их дороги, аэропорты, гостиницы, энергетическая и другая гражданская инфраструктура пострадали от тех же инструментов, которые сеют хаос в Украине", – напомнила Каллас о разрушениях, вызванных "Шахедами".

"Вместе эти кризисы в Европе и на Ближнем Востоке являются ярким признаком отказа от старых правил, в частности Устава ООН. Сейчас формируется новый мир, характеризующийся конкуренцией и политикой принуждения; мировой порядок, в котором доминирует горстка военных государств, стремящихся установить сферы влияния.

То, как мир реагирует на этот момент, говорит меньше о формирующемся новом порядке, чем о нас. Потому что мы уже были в таком состоянии раньше", – указала политик.

Как отметила она, после Первой мировой войны мир решил попытаться отказаться от разрушительных последствий многополярности и перейти к чему-то другому – мультилатерализму.

После Второй мировой мир снова получил важные уроки. "Мы снова выступили с идеей многосторонности, понимая, что международная система должна развиваться вместе с миром. Для ее функционирования нужна поддержка и легитимность", – заявила Каллас.

"Сегодня, кажется, мы забываем эти уроки... Некоторые даже ставит под сомнение саму полезность многосторонности как организующего принципа международных отношений", – считает она.

Каллас заверила, что Европа не пойдет по этому пути и "всегда будет выбирать сотрудничество, а не принуждение".

"Как и нынешний международный порядок, Европейский Союз страдает от несовершенства. Но это не означает, что мы перестаем пытаться быть лучше.

Вот почему, когда речь идет о международном порядке, Европа может быть частью решения. И именно поэтому, когда страны ищут надежных, принципиальных партнеров для укрепления альянсов, защиты международного права и продвижения многосторонности, они все чаще обращаются к Европейскому Союзу. Я слышу это каждый раз, когда встречаюсь с иностранными лидерами", – сказала госпожа дипломат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!