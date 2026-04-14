Россия заинтересована в затягивании войны США с Ираном, – Каллас в ООН
Война на Ближнем Востоке вызвала огромную нестабильность и унесла много жизней. Но России выгодно ее затягивание, ведь это означает более высокие цены на энергоносители, истощение арсеналов ПВО стран Запада и союзников и отвлечение внимания от преступлений Кремля.
Об этом заявила высокая представитель Европейского Союза Кая Каллас. 13 апреля она выступила на ежегодной сессии Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященной сотрудничеству между ЕС и ООН. Текст речи распространила пресс-служба Европейской службы внешних дел.
Политика принуждения и конкуренция за сферы влияния набирают силу в "новом мире"
"Сегодня мы наблюдаем грубое нарушение и разрушение международного права со времен Второй мировой войны. Мир и безопасность – под угрозой... Крах международного права очевиден в двух важнейших мировых кризисах сегодня – агрессивной войне России против Украины и войне на Ближнем Востоке", – сказала руководительница европейской дипломатии.
Полномасштабное вторжение в Украину – это "одно из самых ужасных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций", подчеркнула Каллас. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то эта война больше не является региональной – ее последствия распространяются по всему миру.
"Россия также поддерживает Иран разведывательными данными и беспилотниками. Затягивание войны выгодно для РФ из-за высоких цен на энергоносители, истощения арсеналов ПВО, отвлечения внимания", – подчеркнула представительница ЕС.
Она рассказала, что недавно посещала регион Персидского залива. "Их дороги, аэропорты, гостиницы, энергетическая и другая гражданская инфраструктура пострадали от тех же инструментов, которые сеют хаос в Украине", – напомнила Каллас о разрушениях, вызванных "Шахедами".
"Вместе эти кризисы в Европе и на Ближнем Востоке являются ярким признаком отказа от старых правил, в частности Устава ООН. Сейчас формируется новый мир, характеризующийся конкуренцией и политикой принуждения; мировой порядок, в котором доминирует горстка военных государств, стремящихся установить сферы влияния.
То, как мир реагирует на этот момент, говорит меньше о формирующемся новом порядке, чем о нас. Потому что мы уже были в таком состоянии раньше", – указала политик.
Как отметила она, после Первой мировой войны мир решил попытаться отказаться от разрушительных последствий многополярности и перейти к чему-то другому – мультилатерализму.
После Второй мировой мир снова получил важные уроки. "Мы снова выступили с идеей многосторонности, понимая, что международная система должна развиваться вместе с миром. Для ее функционирования нужна поддержка и легитимность", – заявила Каллас.
"Сегодня, кажется, мы забываем эти уроки... Некоторые даже ставит под сомнение саму полезность многосторонности как организующего принципа международных отношений", – считает она.
Каллас заверила, что Европа не пойдет по этому пути и "всегда будет выбирать сотрудничество, а не принуждение".
"Как и нынешний международный порядок, Европейский Союз страдает от несовершенства. Но это не означает, что мы перестаем пытаться быть лучше.
Вот почему, когда речь идет о международном порядке, Европа может быть частью решения. И именно поэтому, когда страны ищут надежных, принципиальных партнеров для укрепления альянсов, защиты международного права и продвижения многосторонности, они все чаще обращаются к Европейскому Союзу. Я слышу это каждый раз, когда встречаюсь с иностранными лидерами", – сказала госпожа дипломат.
– 13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана и предупредил о готовности немедленно уничтожать любые суда, которые приблизятся к этой стране. Он пообещал применять жесткие методы, аналогичные американским операциям против наркоторговцев в открытом море.
– На этом фоне спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф призвал "наслаждаться нынешними ценами на бензин". Он пригрозил, что скоро мир "с ностальгией будет вспоминать" дешевое топливо.
